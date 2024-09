Auswärtssieg für Tus St.Peter/K. Juniors gegen SV Scheifling - 4:1 am Samstagnachmittag

Details Sonntag, 01. September 2024 02:06

Im Spiel der 4. Runde der Gebietsliga Mur setzte sich Tus St.Peter/K. Juniors eindrucksvoll mit 4:1 gegen den SV Scheifling/St. Lorenzen durch. Bereits in der ersten Halbzeit machten die Gäste ihre Überlegenheit deutlich und sorgten mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Der SV Scheifling konnte in der zweiten Halbzeit zwar noch einmal verkürzen, doch Tus St.Peter/K. Juniors ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Starke erste Halbzeit der Gäste - mit einer 3:0 Führung geht es in die Pause

Die Partie begann mit viel Elan von beiden Seiten, doch die Gäste von Tus St.Peter/K. Juniors zeigten sich von Beginn an entschlossener. In der 24. Minute fiel das erste Tor des Spiels durch Lorenz Stock, der den Ball sicher im Netz unterbrachte und sein Team in Führung brachte. Nur sechs Minuten später war es Christian Kreis, der den Vorsprung mit einem weiteren Treffer auf 2:0 ausbaute. Die Abwehr von SV Scheifling wirkte in diesen Minuten überfordert und konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten.

Den nächsten Rückschlag mussten die Gastgeber in der 32. Minute hinnehmen, als Johannes Stock das 3:0 für Tus St.Peter/K. Juniors erzielte. Mit diesem deutlichen Rückstand ging es in die Halbzeitpause, und SV Scheifling stand vor einer schweren Aufgabe in der zweiten Hälfte.

SV Scheifling zeigt Moral, aber Tus St.Peter/K. Juniors bleibt überlegen

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Scheifling mehr Kampfgeist und versuchte, das Spiel noch einmal spannend zu machen. In der 52. Minute gelang Alin Mircea Tocu per Elfmeter der Anschlusstreffer zum 1:3. Die Heimfans schöpften kurzzeitig Hoffnung, dass ihre Mannschaft das Blatt vielleicht noch wenden könnte.

Doch diese Hoffnungen wurden nur sechs Minuten später endgültig zunichte gemacht, als Dominik Siebenhofer in der 58. Minute das vierte Tor für den Gast erzielte. Damit war der alte Drei-Tore-Abstand wiederhergestellt, und die Gäste konnten das Spiel kontrolliert zu Ende bringen.

In den verbleibenden Minuten des Spiels schaffte es der SV Scheifling nicht mehr, ernsthafte Torchancen zu kreieren, und so endete das Spiel mit einem verdienten 1:4-Sieg für Tus St.Peter/K. Juniors. Mit diesem Erfolg überholten die Gäste die Scheiflinger in der Liga und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Scheifling : St.Peter/K. Juniors - 1:4 (0:3)

58 Dominik Siebenhofer 1:4

52 Alin Mircea Tocu 1:3

32 Johannes Stocker 0:3

30 Christian Kreis 0:2

24 Lorenz Stock 0:1

