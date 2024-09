6:2-Auswärtssieg! TUS Spielberg fertigt Schlusslicht ab

In einer Partie der Gebietsliga Mur setzte sich TUS byb-Sports Spielberg mit einem deutlichen 6:2 beim UFC Gaal durch. Die Zuschauer sahen ein ungemein torreiches Spiel, in dem Spielberg von Beginn an die Oberhand hatte und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging. Gaal konnte nur kurzzeitig Paroli bieten und bleibt weiterhin ohne Punkte am Tabellenende.

Furioser Start der Hausherren - Spielberg dreht Spiel

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag, als Johannes Steffl in der ersten Minute das 1:0 für den UFC erzielte. Ein kurioser Treffer, bei dem niemand so recht wusste, wie der Ball ins Tor gelangt war. Gaal nutzte diesen frühen Glücksmoment und versuchte Druck aufzubauen. Eine weitere große Chance in der 9. Minute wurde jedoch vom Spielberger Torwart Max Wabnegger entschärft.

Spielberg erholte sich schnell vom frühen Rückstand und kam in der 10. Minute durch Bojan Marinkovic zum Ausgleich. Nur drei Minuten später ging Spielberg durch Luca Jagos in Führung. Ein hervorragender Angriff, der das Spiel drehte und den Ton für den Rest des Spiels angab. Trotz der Führung sahen sich die Gäste jedoch einigen strittigen Abseitsentscheidungen gegenüber.

In der 35. Minute erhöhte Toni Tomic nach einer schönen Kombination mit Jagos auf 3:1 für Spielberg. Bis zur Halbzeitpause konnte Gaal keinen nennenswerten Widerstand leisten, und so ging es mit diesem Stand in die Kabinen.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Nach der Pause setzte Spielberg seinen dominanten Auftritt fort. Bereits in der 52. Minute hatten die Gäste zwei große Chancen, einmal durch Matej Klaic und direkt danach durch Toni Tomic, aber beide Male rettete der UFC-Torwart. Trotz dieser vergebenen Chancen war es nur eine Frage der Zeit, bis Spielberg das nächste Tor erzielte.

In der 62. Minute war es erneut Luca Jagos, der das 4:1 für Spielberg markierte und damit die Hoffnungen von Gaal weiter dämpfte. Gaal kam in dieser Phase kaum noch ins Spiel und konnte nur noch gelegentlich für Entlastung sorgen. Ein Freistoß in der 68. Minute war eine der wenigen gefährlichen Aktionen, doch Wabnegger im Tor von Spielberg parierte souverän.

Gaal gelang in der 87. Minute noch ein Treffer durch Alexander Kammersberger, der auf 2:4 verkürzte, aber dies sollte nur ein kleiner Lichtblick bleiben. Spielberg antwortete prompt und erzielte in der Schlussphase zwei weitere Tore. In der 90. Minute traf Chima Ariwodo zum 5:2, bevor Christian Wolfsberger in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte und das 6:2 markierte.

Nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, das mit einem klaren 6:2-Sieg für TUS Spielberg endete. Während Spielberg sich durch diesen Erfolg in der Tabelle nach oben arbeiten konnte, bleibt Gaal weiterhin ohne Punkte am Tabellenende.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht (4100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.