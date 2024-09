FC Weißkirchen deklassiert SC Stadl/Mur mit 6:0 - vier Spiele, zehn Punkte

Details Sonntag, 01. September 2024 22:15

Der FC Raiffeisen Weißkirchen hat in der vierten Runde der Gebietsliga Mur einen eindrucksvollen 6:0-Sieg beim SC Stadl an der Mur eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen der Heimmannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg keine Chance. Weißkirchen dominierte das Spiel von Beginn an und unterstrich seine starke Form mit einer effizienten Chancenverwertung.

Frühe Dominanz der Gäste - Tor nach wenigen Sekunden

Bereits in der ersten Minute sorgte Sebastian Preiss für den perfekten Start der Gäste aus Weißkirchen. Nach einem schnellen Ankick nutzte Preiss die erste Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Führung. Die frühe Führung setzte die Heimmannschaft sofort unter Druck und die Stadler wirkten von Beginn an überfordert.

In der 8. Minute war es erneut Christoph Marchl, der das 2:0 für die Gäste erzielte. Ein gut platzierter Kopfball sorgte für das zweite Tor. Die Stadler Defensive wirkte in dieser Phase des Spiels löchrig und war mit den schnellen Angriffen der Gäste überfordert.

Die Gäste ließen nicht nach und erhöhten in der 14. Minute erneut durch Christoph Marchl auf 3:0. Zwar gab es Zweifel an der Position des Torschützen, doch der Schiedsrichter entschied auf Tor. Die Weißkirchner spielten weiterhin mit hoher Intensität und setzten die Stadler kontinuierlich unter Druck.

In der 35. Minute folgte dann das 4:0 durch Emrah Tahirovic. Die Defensive des SC Stadl/Mur fand keine Mittel gegen die Angriffe der Gäste und musste vor der Pause das vierte Tor hinnehmen. Wie ein Orkan zog das Gästeteam über den Platz in Stadl.

Freitags Kreisliga Romantik Part 2, auf geht's in die zweite Halbzeit, kann Stadl noch aufholen oder bleibt man gegen die Gäste aus Weißkirchen ohne Punkte, schauen wir mal was wird, was wird. Markus Herbst, Ticker-Reporter

Zweite Halbzeit: Weißkirchen bleibt dominant

Nach der Halbzeitpause ging es mit der gleichen Dominanz der Gäste weiter. Der SC Stadl/Mur konnte auch im zweiten Durchgang keine Akzente setzen und blieb über weite Strecken des Spiels harmlos. In der 46. Minute startete die zweite Halbzeit und die Frage war, ob die Heimmannschaft noch irgendwie zurück ins Spiel finden könnte.

In der 75. Minute erhöhte erneut Christoph Marchl auf 5:0 für Weißkirchen. Die Gäste dominierten weiterhin das Geschehen und ließen keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Die Stadler Anhänger mussten sich eingestehen, dass an diesem Tag gegen die stark aufspielenden Gäste nichts zu holen war.

Den Schlusspunkt setzte Michael Apfelknab in der 89. Minute, der zum 6:0-Endstand traf. Auch dieses Tor zeigte die Überlegenheit der Weißkirchner an diesem Tag. Die Heimmannschaft hatte zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine echte Chance und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Statement des FC Weißkirchen "Wir müssen euch eine Entscheidung unseres Vereines mitteilen, die uns extrem schwergefallen ist. Nach intensiven Gesprächen und Überlegungen wurde schlussendlich entschieden, dass der FCW und Trainer Uwe Senekowitsch sich ab sofort trennen werden.

Grund für diese Entscheidung liegt nicht auf sportlicher Ebene, sondern an einer beruflichen Veränderung von Uwe, die eine weitere Zusammenarbeit leider nicht mehr möglich macht.

Uwe hat in den letzten 10 Monaten mit unermüdlichem Einsatz und großer Leidenschaft unser Team geführt und geformt. Unter seiner Leitung haben wir nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch als Gemeinschaft zusammengefunden und uns weiterentwickelt.

Wir danken Uwe von Herzen für seine herausragende Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche und sportliche Zukunft alles Gute."

So steht es um die beiden Teams

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte der FC Weißkirchen seine Position in der Tabelle der Gebietsliga Mur, während der SC Stadl/Mur nach den ersten sechs Punkten einen heftigen Dämpfer erfuhr.

Die Mannschaft von Weißkirchen zeigte eine beeindruckende Leistung und bestätigte ihre Ambitionen in dieser Saison. Am Ende war es ein verdienter Sieg der Gäste, die das Spiel klar beherrschten und ihre Chancen eiskalt nutzten.

Stadl: Philipp Gerold - Michael Hölzlsauer, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Philipp Kapun - Bernhard Dröscher, Samuel Hainzl - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl, Paul Weilharter (K)

Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Markus Grois, Marc Angelo Haas

Trainer: Elvir Mulaosmanovic

- Weißkirchen: David Huber - Josef Kaltenegger, Gabriel Novakovic, Stefan Bischof, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Stefan Reinisch, Sebastian Preiss, Emrah Tahirovic - Christoph Marchl

Ersatzspieler: Siyanda Talent Mazibuko, Florian Anton Eibensteiner, Johannes Raffler, Mario Steiner, Jakob Rössler, Tobias Moser

Trainer: Walter Schachner

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Stadl : Weißkirchen - 0:6 (0:4)

89 Michael Apfelknab 0:6

75 Christoph Marchl 0:5

35 Emrah Tahirovic 0:4

14 Christoph Marchl 0:3

8 Christoph Marchl 0:2

1 Sebastian Preiss 0:1



