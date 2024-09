SV Fohnsdorf siegt in Unterzahl mit 5:2 gegen ESV Knittelfeld KM II - Tabellenführung nach vier Runden

Details Montag, 02. September 2024 13:21

In einem torreichen Duell der Gebietsliga Mur triumphierte der SV Fohnsdorf mit einem überzeugenden 5:2-Sieg über die ESV Knittelfeld KM II. Die Partie war von Anfang an von hoher Intensität geprägt, wobei die Heimmannschaft früh die Weichen auf Sieg stellte. Trotz einer roten Karte gelang es Fohnsdorf, die Partie zu kontrollieren und letztlich klar zu gewinnen. Man führt die Tabelle in der Liga an.

Dominanz in der ersten Halbzeit - zur Pause steht es schon 4:1

Bereits in den ersten Minuten zeigte der SV Fohnsdorf seine Ambitionen und setzte die Gäste aus Knittelfeld unter Druck. Diese frühe Druckphase zahlte sich schnell aus. In der 9. Minute erzielte Tomi Kirschner das 1:0 für die Gastgeber. Nur zehn Minuten vergingen, als Alexander Traybar in der 19. Minute auf 2:0 erhöhte.

Die Dominanz der Hausherren setzte sich fort, und in der 30. Minute gab es einen Elfmeter für Fohnsdorf, den Daniel Agachi sicher verwandelte. Damit stand es 3:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Tobias Reiter in der 44. Minute auf 4:0 und besiegelte damit eine fast perfekte erste Hälfte für seine Mannschaft.

Ein kleiner Lichtblick für die Gäste war das Tor von Dominik Frank in der 45. Minute, das den Halbzeitstand auf 4:1 verkürzte. Trotz dieses Treffers ging Fohnsdorf mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause.

Unterzahl für die Gastgeber - die Punkte bleiben in Fohnsdorf

Die zweite Halbzeit begann weniger spektakulär, doch in der 56. Minute erlebte das Spiel einen Wendepunkt: Filip Ilic vom SV Fohnsdorf erhielt eine rote Karte. Trotz der numerischen Unterzahl schaffte es Fohnsdorf, das Spiel weiterhin zu dominieren.

Die zweite Trinkpause in der 64. Minute gab beiden Teams die Gelegenheit, sich zu erholen. Aber es war erneut Tobias Reiter, der in der 80. Minute mit einem schönen Tor auf 5:1 erhöhte und damit endgültig die Weichen auf Sieg stellte.

ESV Knittelfeld KM II gab jedoch nicht auf und konnte durch Bujar Haziraj in der 83. Minute noch ein Tor erzielen, wodurch der Endstand von 5:2 hergestellt wurde. Obwohl die Gäste in den Schlussminuten noch einmal alles versuchten, blieb es bei diesem Ergebnis.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute und besiegelte einen verdienten Sieg für den SV Fohnsdorf. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spieldauer hinweg eine starke Leistung und setzten sich verdient durch, auch wenn sie zwischenzeitlich in Unterzahl spielen mussten. Fohnsdorf führt die Tabelle der GL Mur nach vier Runden an, der Gast steht mit fünf Punkten auf der 9.Position.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Fohnsdorf : ESV Knittelfeld KM II - 5:2 (4:1)

83 Bujar Haziraj 5:2

80 Tobias Reiter 5:1

46 Dominik Frank 4:1

44 Tobias Reiter 4:0

30 Daniel Agachi 3:0

19 Alexander Traybar 2:0

9 Tomi Kirschner 1:0

