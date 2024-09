5:2! FC Weißkirchen feiert torreichen Heimsieg gegen Scheifling

In einer Begegnung der Gebietsliga Mur setzte sich der FC Weißkirchen klar mit 5:2 gegen den SV Scheifling durch. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung und schenkte den Gästen fünf Tore ein. Bereits zur Halbzeit lag Weißkirchen mit 2:1 vorne und baute diese Führung in der zweiten Hälfte aus.

Hausherren drehen Spiel

Das Spiel begann mit einem starken Pressing der Gäste. In der 29. Minute gelang es dem SV Scheifling, die Führung zu übernehmen. Ein Treffer von Jan Grasser brachte den ersten Jubel der Partie. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später konnte Christoph Marchl durch einen Elfmeter den Ausgleich für den FC erzielen.

Die Heimmannschaft ließ nicht locker und setzte die Gäste weiter unter Druck. In der 39. Minute war es Andreas Gruber, der Weißkirchen mit einem weiteren Tor in Führung brachte. Mit einem Halbzeitstand von 2:1 ging es in die Kabinen.

Weißkirchen dominiert die zweite Hälfte

Nach der Pause setzte der FC Weißkirchen sein druckvolles Spiel fort. Bereits in der 56. Minute erhöhte erneut Marchl auf 3:1. Die Gäste schienen keine Antwort auf das intensive Spiel der Hausherren zu haben.

In der 74. Minute war es dann der eingewechselte Sebastian Grangl, der mit einem weiteren Treffer zum 4:1 die Vorentscheidung herbeiführte. Nur vier Minuten später sorgte abermals Marchl, diesmal durch einen Elfmeter, für den fünften Treffer der Gastgeber. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Der SV Scheifling konnte in der 90. Minute durch einen Strafstoß , den Alin Toco verwertete, noch einmal verkürzen. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Ergebnis noch einmal entscheidend zu beeinflussen. Mit einem Endstand von 5:2 beendete Schiedsrichter Lindbichler die Partie nach 92 Minuten. Der FC Weißkirchen zeigte eine starke Leistung und konnte die Zuschauer mit zahlreichen Toren begeistern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti (760 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.