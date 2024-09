2:1-Sieg von SV Fohnsdorf in Seckau - weiterhin ungeschlagen!

Details Freitag, 06. September 2024 20:01

In einem Spitzenspiel der 5. Runde der Gebietsliga Mur zwischen USV Seckau und SV Fohnsdorf konnte sich das Auswärtsteam knapp mit 2:1 durchsetzen. Nach der Führung und einer Gelb-Roten Karte kämpfte sich Fohnsdorf tapfer durch das Spiel und sicherte sich am Ende den Sieg.

Fohnsdorf ist ausgezeichnet in die neue Saison gestartet und gewinnt auch in Seckau

Kreichbaum-Treffer und Ausgleich durch Höbenreich

Das Spiel begann gleich mit vollem Einsatz von beiden Seiten. Die ersten Minuten waren geprägt von einem wilden Hin und Her, ohne klare Torchancen auf beiden Seiten. Es war für die über 150 Zuschauer schnell klar, dass die beiden Teams schon in Form sind und für gute Unterhaltung sorgen würden. Die Heimmannschaft agierte aus einer kompakten Abwehr heraus, Fohnsdorf zeigte Qualität in der Offensive.

In der 24. Minute gelang es schließlich SV Fohnsdorf, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Nach einem perfekten Pass in die Schnittstelle, konnte Lukas Kriechbaum den Ball ins Netz befördern und sein Team mit 1:0 in Führung bringen. Dieser Treffer brachte noch mehr Schwung ins Spiel der Gäste, jedoch ließ die Antwort von USV Seckau nicht lange auf sich warten.

In der 36. Minute glich USV Seckau durch Lukas Höbenreich aus. Ein kurioser Schuss von Höbenreich aus über 30 Metern ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance und stellte den Zwischenstand von 1:1 her. Die abgrissene Flanke schlug einmal auf dem Boden auf und senkte sich ins Tor.

Selmir Bakic diskutierte nun kurzfristig mit Schiedsrichter Braunstein und wurde dafür verwarnt - das sollte kurze Zeit später noch wichtig werden. Die Spannung war weiterhin auf beiden Seiten deutlich zu spüren.

Rettungsaktion vom Trainer persönlich Lumpilaus1, Ticker-Reporter

Gelb-Rote Karte für Bakic - Fohnsdorf nun in Unterzahl

Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich, in der 41. Minute, musste SV Fohnsdorf einen herben Rückschlag hinnehmen. Selmir Bakic sah nach einem unnötigen Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl gelang es Fohnsdorf, das Spiel weiterhin offen zu gestalten. Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, und jede Mannschaft versuchte, die Oberhand zu gewinnen.

Spielertrainer Schalk macht es persönlich

In der 57. Minute kam dann der entscheidende Moment des Spiels. Emanuel Schalk traf für SV Fohnsdorf nach einem guten Zuspiel auf die zweite Stange zum 2:1 und brachte sein Team wieder in Führung. Der Trainer bewies mit seiner Entscheidung, sich selbst aufzustellen, ein glückliches Händchen, da dieses Tor letztendlich den Sieg bedeutete.

Spannung bis zur letzten Minute

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Dramatik geprägt. In der 89. Minute wurden 7 Minuten Nachspielzeit angekündigt, was für zusätzliche Spannung sorgte. USV Seckau versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, jedoch blieben alle Schüsse entweder zu hoch oder gingen weit am Tor vorbei.

Alle gewollten Schüsse der Seckauer 5 Meter über oder neben das Tor Lumpilaus1, Ticker-Reporter

Die Zuschauer erlebten ein Finale, in dem jede Sekunde zählte. In der 90. Minute wurde die Anstrengung der Heim-Mannschaft nochmals deutlich, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Schließlich endete das Spiel nach insgesamt 92 Minuten mit einem 2:1-Sieg für SV Fohnsdorf.

Der Sieg war für Fohnsdorf und ihre Tabellenposition wichtig, insbesondere da sie lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. USV Seckau hingegen muss die Niederlage hinnehmen, obwohl sie zwischenzeitlich gute Chancen auf den Ausgleich hatten. Erneut holte sich Fohnsdorf drei Punkte in Unterzahl.

Stimmen zum Spiel

Fritz Grassl, Trainer USV Seckau

„Fohnsdorf ist ohne Frage eine Spitzenmannschaft, das haben sie heute wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ihr Sieg war verdient, denn sie haben von Anfang an das Spiel kontrolliert und uns nur wenige Räume gelassen. Wir wussten im Vorfeld, dass wir nur dann eine Chance haben würden, wenn wir defensiv kompakt stehen und diszipliniert agieren. Unser Ziel war es, über Konter oder Standardsituationen gefährlich zu werden, aber das hat heute leider nicht immer funktioniert.

Unsere Serie von ungeschlagenen Spielen ist nun zu Ende, aber das ist kein Beinbruch. Solche Spiele gegen starke Gegner gehören zum Fußball dazu. Man hat klar die individuelle und mannschaftliche Qualität von Fohnsdorf gesehen, und dass sie momentan zurecht dort oben stehen. Trotz der Niederlage können wir viel Positives aus dieser Partie mitnehmen, vor allem was den Einsatz und den Willen meiner Mannschaft angeht. Die Jungs haben alles gegeben, aber es hat heute einfach nicht gereicht.

In den nächsten Spielen schauen wir nach vorne, mit einem klaren Fokus und der Zuversicht, dass wir gegen kommende Gegner, die wir auf Augenhöhe sehen, mit unserem gewohnten System wieder erfolgreich sein werden. Es war heute schwierig, klare Möglichkeiten zu erspielen, da Fohnsdorf defensiv sehr gut stand und uns kaum etwas zugelassen hat - am Ende gab es noch Chancen, aber es blieb bei der Niederlage.

Insgesamt bin ich dennoch stolz auf mein Team. Die Moral und der Einsatz waren da, auch wenn wir heute nicht das gewünschte Ergebnis erreicht haben. Jetzt gilt es, diese Niederlage schnell abzuhaken und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu legen, bei denen wir mit Sicherheit wieder punkten können.“

Emanuel Schalk, Trainer SV Fohnsdorf

„Die Mannschaft hat heute toll gekämpft und alles gegeben. Der Gegner stand sehr defensiv, was daran liegt, dass wir bekanntlich spielstark sind. Trotzdem blieben wir konzentriert, auch nach dem Platzverweis. In der Schlussphase merkte man natürlich, dass wir einen Mann weniger auf dem Platz hatten, aber wir haben das Beste daraus gemacht.

Nächste Woche steht mit Schöder ein unangenehmer Gegner auf dem Programm. In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen, da darf man keinen Gegner unterschätzen. Seckau war für uns immer schwer zu bespielen, daher bin ich umso glücklicher, dass wir heute gewonnen haben. Seckau hat es uns wirklich schwer gemacht, weshalb wir nur zu wenigen klaren Chancen kamen, aber am Ende hat es gereicht.“

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Matthias Hörbinger - Patrick Gollner, Robert Hepflinger, Patrick Resch, Thomas Hübler, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Marcel Gollner, Robert Andraschko, Michael Grasser - Andreas Steinberger

Ersatzspieler: Christian Rainer, Joseph Herk, Benjamin Rath, Johannes Grössing, Patrick Kogler, Patrick Pichler

Trainer: Friedrich Grassl

- SV "RBK" Fohnsdorf: David Szakaly, Daniel Agachi, Selmir Bakic, Ahmed Al Mohamed, Tomi Kirschner, Tobias Reiter, Kevin Krenn (K), Justin Kolitsch, Emanuel Schalk, Alexander Traybar, Lukas Kriechbaum

Ersatzspieler: Markus Witschnig, Matteo Peischler, Alen Latic, Marco Deutschmann

Trainer: Emanuel Schalk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Seckau : Fohnsdorf - 1:2 (1:1)

57 Emanuel Schalk 1:2

36 Lukas Höbenreich 1:1

24 Lukas Kriechbaum 0:1

