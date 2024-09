Sieg für Tus St.Peter/K. Juniors gegen UFC Gaal - Gast weiterhin ohne Punkte

Details Samstag, 07. September 2024 18:45

Im Josef-Leitner-Stadion setzte sich Tus St.Peter/K. Juniors in einem spannenden Match der Gebietsliga Mur mit 2:0 gegen UFC Gaal durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, in der zweiten Spielhälfte die entscheidenden Tore zu erzielen und sich somit den verdienten Sieg zu sichern. Herausragende Akteure waren Simon Karner und Lorenz Stock, die jeweils ein Tor zum Endstand beisteuerten.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore - es geht mit einem 0:0 in die Kabinen

Die Partie begann mit einem intensiven Schlagabtausch, wobei Tus St.Peter/K. Juniors gleich zu Beginn mehrere Chancen herausspielte. Bereits in der 6. Minute kam es zur ersten brenzligen Situation, als Simon Karner im Strafraum den Ball ins Außennetz knallte. Die Gäste aus Gaal versuchten daraufhin, das Spiel zu beruhigen, kamen aber selbst kaum zu gefährlichen Aktionen. Ein Kopfball in der 22. Minute verfehlte das Tor nur knapp, ebenso wie ein Schuss von Siebenhofer nach einem Dribbling kurz vor der Halbzeit.

In der 45. Minute endete die erste Halbzeit torlos, auch wenn Karner noch einmal knapp am Tor vorbeischoss. Beide Teams gingen mit gemischten Gefühlen in die Kabinen, da zahlreiche Chancen ungenutzt blieben.

Durchbruch in der zweiten Halbzeit - am Ende verliert Gaal auch dieses Spiel

Nach der Pause starteten die Gastgeber deutlich zielstrebiger. In der 53. Minute brach Simon Karner den Bann und erzielte das erste Tor nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld. Dieses Tor gab den Tus St.Peter/K. Juniors den nötigen Rückenwind, um weiter Druck auf die Gäste auszuüben. Gaal versuchte zu kontern, doch die Abwehr der Hausherren stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der 81. Minute sicherte Lorenz Stock den Sieg mit einem souverän verwandelten Elfmeter, der sicher in die linke Ecke geschossen wurde. Mit diesem Tor zum 2:0 war das Spiel praktisch entschieden. Kurz darauf versuchte der UFC Gaal noch einen Anschlusstreffer zu erzielen, aber Plank im Tor der Gastgeber klärte den Schuss souverän.

In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Doch die Abwehr der Tus St.Peter/K. Juniors ließ nichts mehr anbrennen und verteidigte die Führung konsequent. Die Partie endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Gastgeber.

Dieser Sieg war für die Tus St.Peter/K. Juniors ein wichtiger Schritt in der laufenden Saison der Gebietsliga Mur und zeigte erneut die Stärke des Teams, insbesondere in der zweiten Halbzeit. man hält nun bei zehn Punkten nach fünf Spielen. UFC Gaal hingegen muss sich in den kommenden Spielen steigern, um endlich Punkte einzufahren.

Gebietsliga Mur: St.Peter/K. Juniors : UFC Gaal - 2:0 (0:0)

81 Lorenz Stock 2:0

53 Simon Karner 1:0

