Spannendes Unentschieden: ESV Knittelfeld Juniors machen 0:2-Rückstand wett

Ein packendes Duell in der Gebietsliga Mur endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen dem ESV Knittelfeld II und dem SC Stadl/Mur. Die Gäste führten zunächst mit zwei Toren, mussten sich aber letztlich mit einem Punkt begnügen, nachdem die Heimmannschaft stark zurückkam. Die Begegnung bot eine Vielzahl aufregender Momente und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem.

Stadl/Mur legt vor

Die Partie begann mit einem konzentrierten Start der Gäste aus Stadl an der Mur. Schon früh zeigten sie eine solide Ballkontrolle und wenige Fehlpässe. Bereits in der 7. Minute versuchte Brachmaier sein Glück mit einem Abschluss, der jedoch über das Tor ging. Der SC setzte weiterhin Akzente und arbeitete sich kontinuierlich nach vorne.

In der 23. Minute fiel dann das erste Tor für Stadl/Mur. Nach einer Ecke durch Brachmaier köpfte Dröscher den Ball unhaltbar ins Netz. Dies verlieh den Gästen zusätzlichen Schwung, und sie kontrollierten das Spielgeschehen weiter. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste Weilharter eine große Chance, als sein Schuss aus der Drehung nur die Latte traf. So ging es mit einem 0:1-Rückstand für die Knittelfelder in die Pause.

Knittelfelder Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute unterlief dem Keeper der Heimmannschaft ein kapitaler Fehler. Ein Rückpass rutschte dem Goalie unter den Stollen durch und kullerte ins eigene Tor, wodurch der SC Stadl/Mur auf 0:2 erhöhte. Doch Knittelfeld ließ sich nicht entmutigen und setzte zur Aufholjagd an.

In der 55. Minute verkürzte Knittelfeld durch einen Kopfballtreffer von Tomic nach einem Freistoß auf 1:2. Dieses Tor gab der Heimmannschaft neuen Auftrieb. In der 69. Minute gelang dann der Ausgleich: Nach einigen Abprallern kam der Ball zu Travnsek, der den Ball fast mittig aufs Tor knallte. Der SC-Torwart konnte den Ball aber nur noch mit den Fingerspitzen berühren und es stand 2:2.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und hohem Tempo. Beide Mannschaften suchten nun den entscheidenden Treffer. In der 84. Minute konnte Keeper Philipp Gerold einen gefährlichen Schuss von Travnsek parieren, und nur eine Minute später zeichnete sich Gerold erneut aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen auf den Siegtreffer hatten. Letztlich blieb es jedoch beim 2:2-Unentschieden.

In der Nachspielzeit wurde das Spiel nochmals hektisch, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen. So endete das Spiel mit einer gerechten Punkteteilung. Der SC Stadl/Mur musste sich trotz einer 2:0-Führung mit einem Punkt begnügen, während Knittelfeld sich für die Aufholjagd belohnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Hardt (11065 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Hardt mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.