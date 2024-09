Spektakel in Spielberg: USV Krakaudorf geht mit 2:5 unter

Details Montag, 09. September 2024 16:46

Ein torreiches Spiel in der Gebietsliga Mur endete mit einem deutlichen 5:2-Sieg für TUS byb-Sports Spielberg gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Die Begegnung in Spielberg bot zahlreiche Torraumszenen und Emotionen, wobei die Gastgeber am Ende die Oberhand behielten. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Petar Tomic und Toni Tomic, die zusammen drei der fünf Treffer für Spielberg erzielten.

Ausgeglichene erste Hälfte - 1:1 beim Kabinengang

Die Partie begann dynamisch, und bereits in der 2. Minute verzeichnete USV Krakaudorf die erste gute Aktion durch Thanner, der knapp verpasste. Nur zwei Minuten später stand Stocker allein vor dem Torwart von Spielberg, der jedoch stark parierte. Diese frühe Drangphase von Krakaudorf setzte sich fort, als Pirker in der 11. Minute mit dem Kopf das Außennetz traf. Es wurde deutlich, dass Krakaudorf in der Anfangsphase das stärkere Team war.

In der 18. Minute verzeichnete Spielberg seine erste gute Chance, doch der Ball ging über das Tor. Krakaudorf belohnte sich schließlich in der 24. Minute, als Christoph Kogler eine Flanke von Thanner auf Hlebaina, die geblockt wurde, verwertete und zum 0:1 einschoss. Spielberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und erzielte kurz vor der Halbzeit den Ausgleich durch Luca Jagos in der 41. Minute, der zum 1:1 Pausenstand traf.

Spielberg dreht auf in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam TUS Spielberg besser aus der Kabine und setzte die Gäste sofort unter Druck. Diese Intensität zahlte sich in der 55. Minute aus, als Toni Tomic das 2:1 für die Heimmannschaft erzielte. Doch Krakaudorf gab nicht auf und glich nur zwei Minuten später durch Rafael Selman Lindschinger zum 2:2 aus. Das Spiel blieb spannend, aber Spielberg konnte schnell wieder die Führung übernehmen.

In der 59. Minute war es Bojan Marinkovic, der durch einen Elfmeter das 3:2 für Spielberg erzielte. Krakaudorf hatte in der 65. Minute eine große Chance durch Hollerer, doch die Gastgeber blieben standhaft und kontrollierten zunehmend das Spiel. Eine weitere Gelegenheit für Spielberg folgte in der 74. Minute, bevor Toni Tomic in der 63. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Spielstand auf 4:2 erhöhte.

In den letzten Minuten des Spiels machte Petar Tomic mit seinem Treffer zum 5:2 in der 87. Minute endgültig den Sack zu. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem überzeugenden Sieg für TUS Spielberg. Die Gäste aus Krakaudorf zeigten zwar eine kämpferische Leistung, konnten aber letztlich die Offensivkraft der Hausherren nicht stoppen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Spielberg : Krakaudorf - 5:2 (1:1)

87 Petar Tomic 5:2

63 Toni Tomic 4:2

59 Bojan Marinkovic 3:2

57 Rafael Selman Lindschinger 2:2

55 Toni Tomic 2:1

41 Luca Jagos 1:1

24 Christoph Kogler 0:1

