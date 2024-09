Schöder erkämpft sich Unentschieden gegen USC St. Georgen - Unentschieden in Unterzahl nach 0:3

Details Montag, 09. September 2024 18:39

In einer spannenden Partie der Gebietsliga Mur erlebten die Zuschauer ein torreiches Fußballspiel zwischen TUS Raika Neuwirt Schöder und USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich TUS Schöder eindrucksvoll zurück und sicherte sich durch einen Last-Minute-Treffer von Alex Schaffer ein verdientes 3:3-Unentschieden.

USC St. Georgen dominiert die erste Halbzeit und führt mit 3:1

Bereits früh in der Partie setzte USC St. Georgen ein deutliches Zeichen. In der 6. Minute erzielte Markus Reichsthaler das 0:1 für die Gäste, nachdem er einen Elfmeter souverän verwandelt hatte. Nur wenige Minuten später, in der 19. Minute, konnte Dominik Wieser mit einem eiskalten Abschluss auf 0:2 erhöhen.

Die Offensive der Gäste blieb weiterhin brandgefährlich. In der 20. Minute traf erneut Markus Reichsthaler, diesmal zum 0:3, und brachte sein Team damit in eine komfortable Führung. Mit diesem Zwischenergebnis hatte niemand gerechnet.

Erst in der 39. Minute gelang es TUS Schöder, ein Lebenszeichen zu setzen. Raphael Miedl-Rissner verkürzte mit einem souveränen Abschluss aus 16 Metern auf 1:3, was auch der Halbzeitstand war.

Aufholjagd und Last-Minute-Drama - am Ende steht es 3:3

Nach der Halbzeitpause zeigte TUS Schöder deutlich mehr Einsatz und Kampfgeist. Bereits in der 48. Minute startete das Team einen vielversprechenden Angriff, und die Chancen häuften sich. Besonders auffällig war Alex Schaffer, der in der 58. Minute ein tolles Tor aus 25 Metern erzielte und den Spielstand auf 2:3 verkürzte.

In der Folge drängte TUS Schöder auf den Ausgleich. Trotz einer guten Möglichkeit von Sebastian Pistrich in der 65. Minute und einem weiteren guten Abschluss von Alex Schaffer in der 78. Minute blieb der ersehnte Treffer zunächst aus.

In der 82. Minute erhielt Sebastian Pistrich eine rote Karte, was TUS Schöder noch mehr unter Druck setzte. Doch das Team gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 88. Minute bekam TUS Schöder einen Elfmeter zugesprochen, und Alex Schaffer trat an. Er verwandelte den Strafstoß eiskalt und sorgte damit für das 3:3-Unentschieden in letzter Minute.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. TUS Schöder zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich in Unterzahl nach einem 0:3-Rückstand zurück ins Spiel, während USC St. Georgen trotz einer dominanten ersten Halbzeit den Sieg aus der Hand gab.

Aufstellungen: TUS Raika Neuwirt Schöder: Michael Rissner, Sebastian Pistrich, Fabian Dorfer, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Alex Schaffer, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K), Lukas Mayerhofer, Andre Mayerhofer

Ersatzspieler: Lukas Staber, Simon Stoff, Friedrich Draschl, Matheo Berger, Tobias Schrefl

Trainer: Cicero Aparecido De Almeida

- USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Markus Reichsthaler, Stefan Mitterhuber, Gernot Pfeiffenberger, Lukas Gassner, Dominik Wieser, Ioan-Danut Dragoi

Ersatzspieler: Christian Egger, Jan Mirzo, Fabian Thomas Hansmann, Petar Ilic

Trainer: Marius Gheorghe Fotos TuS Schöder Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: TUS Schöder : St. Georgen/J. - 3:3 (1:3)

88 Alex Schaffer 3:3

58 Alex Schaffer 2:3

39 Raphael Miedl-Rissner 1:3

20 Markus Reichsthaler 0:3

19 Dominik Wieser 0:2

6 Markus Reichsthaler 0:1

