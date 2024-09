SC Stadl/Mur siegt knapp gegen Seckau in dramatischem Spiel

In einer spannenden Partie der 6. Runde der Gebietsliga Mur konnte der SC Stadl/Mur sich in letzter Minute mit 3:2 gegen den USV Seckau durchsetzen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, sehenswerten Toren und einem packenden Finish. Während die Gäste früh in Führung gingen, gelang es den Hausherren, sich zurückzukämpfen und schließlich den Sieg zu erringen.

Seckau geht zwei Mal in Führung

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 5. Minute konnte Hübler nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite den Ball gekonnt im Netz unterbringen und brachte den USV in Führung. Stadl/Mur ließ sich jedoch nicht beeindrucken und antwortete nur wenige Minuten später. In der 14. Minute erzielte Mulaosmanovic mit einem beeindruckenden Freistoß den Ausgleich zum 1:1, wobei ihm der "Wettergott Blasius" wohl ein wenig zur Seite stand.

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange, denn in der 27. Minute brachte Steinberger Seckau erneut in Führung. Nach einem Durchbruch am Strafraumrand setzte er den Ball mit einem präzisen Schuss ins Tor. Das Spiel blieb weiterhin intensiv, und die Zuschauer sahen packende Szenen auf beiden Seiten. Die Defensive von Seckau stand unter Druck, doch Torhüter Philipp Gerold zeigte sich in bestechender Form und vereitelte mehrere Chancen der Hausherren.

Hausherren drehen Spiel in den Schlussminuten

Kurz vor der Halbzeitpause wurde das Spiel wieder spannend. In der 44. Minute wurde Weilharter im Sekauer Strafraum gelegt und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Diese Gelegenheit ließ sich der SC Stadl/Mur nicht entgehen: Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte eiskalt zum 2:2-Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Chancen. Besonders auffällig waren die Aktionen von Hölzlsauer, der sich durch elegante Spielzüge auszeichnete, und Edlinger, dessen Schuss in der 85. Minute jedoch nicht zum Torerfolg führte. Auch Hartl und Weilharter hatten ihre Möglichkeiten, scheiterten jedoch knapp.

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss. In der 87. Minute konnte Gergö Simon, der schon zuvor durch gefährliche Flanken aufgefallen war, einen Corner gefährlich zur Mitte bringen, der von Kapitän Weilharter eiskalt verwertet wurde. Die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung in den letzten Minuten geschickt.

Mit dem Schlusspfiff nach 94 Minuten war die Freude bei den Spielern und Fans des SC Stadl/Mur groß. Durch diesen knappen 3:2-Sieg konnte das Team wichtige Punkte sammeln. Der USV Seckau hingegen musste sich nach einer couragierten Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

