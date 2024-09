FC Weißkirchen lässt es bei Schlusslicht ordentlich krachen

In einem einseitigen Duell der Gebietsliga Mur setzte sich der FC Weißkirchen eindrucksvoll mit 6:1 beim UFC Gaal durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, während das Schlusslicht sich kaum zur Wehr setzen konnte.

Favorit mit Start nach Maß

Von Beginn an machte der FC Weißkirchen klar, dass er seiner Favoritenrolle gerecht werden wollte. Bereits in der 6. Minute nutzten die Gäste einen kapitalen Rückpass der Gaaler aus. Preiss brachte die Gäste mit einem präzisen Abschluss in Führung. In den folgenden Minuten hatte der FC weitere Chancen, die er jedoch ungenutzt ließ. Besonders auffällig war hier Marchl, der in der 18. Minute eine gute Gelegenheit vergab.

Gaal schaffte es nicht, ins Spiel zu finden, und Weißkirchen dominierte weiterhin das Geschehen. In der 39. Minute verpasste Tahirovic eine weitere große Chance, als er alleine vor dem Keeper kläglich verzog. Nur wenige Minuten später erhöhte Novakovic für die Gäste auf 2:0.

Weißkirchen dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein unverändertes Bild: Weißkirchen war die klar dominierende Mannschaft. In der 60. Minute hatte Tahirovic erneut eine Möglichkeit, doch es blieb zunächst beim 0:2. Nur drei Minuten später sorgte Julian Keller für das nächste Highlight. Sein Abschluss wurde zwar zunächst durch ein Foulspiel begleitet, der Ball landete dennoch im Netz, und Schiedsrichter Raicht entschied auf Tor – 3:0 für Weißkirchen.

Die Gäste gaben sich mit diesem Vorsprung nicht zufrieden und drängten weiter auf das Tor der Gastgeber. In der 75. Minute war es Moser, der nach einer schönen Vorarbeit von Marchl das 4:0 erzielte. Der UFC Gaal konnte kurz darauf durch Thomas Tiroch den Ehrentreffer zum 1:4 erzielen. Doch dies änderte nichts am klaren Spielverlauf. Nur wenige Minuten später stellte Marchl den alten Abstand wieder her und markierte das 5:1.

Den Schlusspunkt setzte Hannes Gruber in der 85. Minute, als er zum 1:6-Endstand traf. Der UFC Gaal hatte zu keiner Zeit eine echte Chance, das Spiel zu bestimmen oder auch nur Spannung aufkommen zu lassen. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und untermauerten ihre Spitzenposition in der Liga. Mit diesem überzeugenden Sieg bleibt der FC Weißkirchen weiterhin ungeschlagen in der laufenden Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti (860 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.