USV Krakaudorf triumphiert in einem spannenden Duell gegen USV St. Peter/J.

In der sechsten Runde der Gebietsliga Mur traf der USV Krakaudorf auf den USV St. Peter ob Judenburg. Die Partie war geprägt von Wetterkapriolen und dramatischen Wendungen, die letztlich in einem knappen 4:3-Heimsieg für Krakaudorf endeten. Die Gäste zeigten eine kämpferische Leistung, mussten aber erneut ohne Punkte die Heimreise antreten.

Frühe Führung und turbulente erste Halbzeit - Wind, Kälte - der Winter hielt Einzug im September

Bei winterlichen Temperaturen und starkem Wind starteten die Teams in die Partie. Schon in der dritten Minute prüfte Stocker den Torhüter von Krakaudorf, doch der Schuss war zu zentral. Hartleb konnte den Nachschuss nicht verwerten. Der Wind spielte eine entscheidende Rolle und verhalf dem USV Krakaudorf in der sechsten Minute zur Führung. Ein direkter Eckball, getreten von Rafael Lindschinger, wurde vom Wind ins Tor getragen.

St. Peter ließ sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen. In der 21. Minute zog Christoph Hartleb vom Sechzehner ab und verwandelte sehenswert zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel blieb offen, und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, gelang es Rafael Lindschinger erneut, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Nach einer glücklichen Ballabpraller schoss er das 2:1 für Krakaudorf.

Nach Wind und Kälte kam der Torregen in der zweiten Hälfte - 4:3 als Endstand

Nach der Pause zeigte sich St. Peter weiterhin kämpferisch. In der 48. Minute verfehlte Doupona mit einem Schuss knapp das Tor. Die Gäste hatten weitere Chancen, darunter eine Doppelchance von Bojer und Doupona in der 55. Minute, doch der Ball wollte nicht ins Netz.

In der 57. Minute nutzte Krakaudorf einen Konter aus und erhöhte durch David Hlebeina auf 3:1. Dies war ein herber Schlag für St. Peter, die kurz zuvor nur den Pfosten getroffen hatten. Zehn Minuten später, in der 63. Minute, setzte Rafael Lindschinger mit seinem dritten Treffer des Tages nach und erzielte das 4:1 für Krakaudorf. St. Peter ob Judenburg gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück. In der 78. Minute überhob Toni Alar den Torhüter von Krakaudorf und verkürzte auf 4:2.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal spannend. Die Gäste setzten alles auf eine Karte und wurden in der 89. Minute belohnt, als Toni Alar erneut traf und den Anschlusstreffer zum 4:3 erzielte. Trotz intensiver Bemühungen und einer herausragenden Leistung von Torhüter Reif konnte St. Peter den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem knappen 4:3-Sieg für Krakaudorf. St. Peter zeigte eine starke Leistung, musste sich aber erneut geschlagen geben. Der USV Krakaudorf konnte sich über drei weitere Punkte freuen, während St. Peter weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : St. Peter/J. - 4:3 (2:1)

89 Toni Alar 4:3

78 Toni Alar 4:2

63 Rafael Selman Lindschinger 4:1

57 Fabian Weißenbacher 3:1

44 Rafael Selman Lindschinger 2:1

21 Christoph Hartleb 1:1

6 Fabian Weißenbacher 1:0

