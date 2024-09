Tor-Festival in Fohnsdorf: bei wenig angenehmen Temperaturen besiegt Schalk-Truppe TUS Schöder mit 6:2

Details Samstag, 14. September 2024 21:37

Der SV Fohnsdorf und TUS Schöder lieferten sich ein torreiches Duell in der Gebietsliga Mur. Mit einem klaren 6:2 setzte sich der SV Fohnsdorf durch und dominierte das Spiel über weite Strecken. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und bauten ihre Führung im zweiten Durchgang weiter aus. TUS Schöder konnte lediglich zwei Treffer erzielen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Fohnsdorf ist stark in die Saison gestartet und zeigte auch gegen Schöder eine souveräne Leistung.

Fohnsdorf dominiert die erste Halbzeit - 3:0 zur Pause

Von Beginn an war der SV Fohnsdorf die spielbestimmende Mannschaft und kam zu einigen Möglichkeiten. In der 28. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber. Tobias Reiter nutzte seine Chance und brachte Fohnsdorf mit einem frühen Treffer in Führung. Nur vier Minuten später konnte Tomi Kirschner nachlegen und erhöhte auf 2:0. Die Gäste aus Schöder fanden kaum ins Spiel und wurden durch die konzentrierte Spielweise der Fohnsdorfer immer wieder unter Druck gesetzt.

Ein weiteres Highlight folgte kurz vor der Halbzeitpause. Lukas Kriechbaum erzielte in der 45. Minute ein spektakuläres Tor, das die Führung auf 3:0 ausbaute. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, während die Gäste mit dem Rückstand zu kämpfen hatten.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit - frisch war es auf dem Platz, aber unterhaltsam

Die zweite Halbzeit begann genauso furios wie die erste endete. Bereits in der 47. Minute sorgte Tobias Reiter mit einem perfekten Distanzschuss für das 4:0. Die Dominanz der Gastgeber setzte sich fort, und in der 56. Minute erzielte Daniel Agachi das fünfte Tor für Fohnsdorf nach einem Elfmeter.

Die Gäste aus Schöder konnten erst in der 58. Minute einen Hoffnungsschimmer erhaschen, als Tobias Stolz den ersten Treffer für TUS Schöder erzielte und auf 5:1 verkürzte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Tomi Kirschner traf in der 77. Minute erneut und stellte den alten Abstand mit einem 6:1 wieder her.

Simon Stoff konnte in der 85. Minute noch ein weiteres Tor für Schöder erzielen, aber es war bereits zu spät, um den Ausgang des Spiels noch zu beeinflussen. Mit einem Endstand von 6:2 sicherte sich der SV Fohnsdorf einen deutlichen und verdienten Sieg.

Der SV Fohnsdorf zeigte in diesem Spiel eindrucksvoll, warum sie zu den stärksten Teams der Gebietsliga Mur zählen. Mit einer soliden Abwehr und einer beeindruckenden Offensivleistung ließen sie ihren Gegnern aus Schöder kaum eine Chance und feierten einen verdienten Sieg vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel

Andreas Sperl, Sektionsleiter des siegreichen Teams, zeigte sich nach dem souveränen 6:2 -Erfolg zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und betonte die Ernsthaftigkeit, mit der sie den Gegner angegangen sind:

„Von Beginn an haben wir das Spiel dominiert und unseren Plan konsequent umgesetzt. Wir waren von der ersten Minute an voll fokussiert und haben frühzeitig das wichtige 1:0 erzielt. Schon in den ersten Minuten hatten wir zahlreiche Chancen, die uns gezeigt haben, dass wir die Kontrolle über das Spiel haben. Das frühe Tor hat uns natürlich zusätzliches Selbstvertrauen gegeben.

Mit dem 2:0 war das Spiel dann im Grunde entschieden. Wir haben den Gegner von Anfang an sehr ernst genommen, denn wir wussten, dass wir uns bei diesen Bedingungen keine Nachlässigkeiten erlauben dürfen. Trotz des sehr ungemütlichen Wetters – der starke Wind und der Regen machten es nicht gerade angenehm – haben wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen und unser Spiel durchgezogen.

Am Ende waren wir einfach das bessere Team, sowohl spielerisch als auch in der Konsequenz vor dem Tor. Die Jungs haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und darauf können wir stolz sein. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die uns den verdienten Sieg gebracht hat.“

Aufstellungen:

SV "RBK" Fohnsdorf: David Szakaly, Daniel Agachi, Jure Tomic (K), Paul Pichler, Tomi Kirschner, Tobias Reiter, Kevin Krenn, Justin Kolitsch, Benjamin Vollmann, Filip Ilic, Lukas Kriechbaum

Ersatzspieler: Markus Witschnig, Ahmed Al Mohamed, Dorian Siegfried Fritz, Alen Latic, Marco Deutschmann

Trainer: Emanuel Schalk

- TUS Raika Neuwirt Schöder: Thomas Pachlinger, Fabian Dorfer, Elias-Noel Schweiger, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Alex Schaffer, Lukas Mayerhofer, Lukas Staber, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K), Andre Mayerhofer

Ersatzspieler: Michael Rissner, Andreas Stolz, Simon Stoff, Matheo Berger, Tobias Schrefl, Dorian Jakob Stoff

Trainer: Cicero Aparecido De Almeida

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Fohnsdorf : TUS Schöder - 6:2 (3:0)

85 Simon Stoff 6:2

77 Tomi Kirschner 6:1

58 Tobias Stolz 5:1

56 Daniel Agachi 5:0

47 Tobias Reiter 4:0

46 Lukas Kriechbaum 3:0

32 Tomi Kirschner 2:0

28 Tobias Reiter 1:0

