Wende in der zweiten Halbzeit: SV Scheifling siegt gegen ESV Knittelfeld KM II

Details Sonntag, 15. September 2024 13:01

Der SV Scheifling/St. Lorenzen hat im Spiel gegen die ESV Knittelfeld KM II einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch in Führung lagen, gelang dem SV Scheifling in der zweiten Halbzeit die Wende. Alin Mircea Tocu und Noah Ischowitsch sorgten mit ihren Toren für den viel umjubelten Heimsieg.

Erste Halbzeit: ESV Knittelfeld KM II übernimmt die Führung

Die Partie zwischen dem SV Scheifling und ESV Knittelfeld KM II begann mit einer kontrollierten Phase beider Teams. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und suchten nach Schwächen im gegnerischen Spiel. In der 21. Minute konnte sich jedoch die ESV Knittelfeld KM II durchsetzen. Markus Filip brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Der SV Scheifling wirkte daraufhin etwas verunsichert, konnte sich aber nach und nach wieder fangen und erarbeitete sich eigene Chancen. Doch die Defensive der ESV Knittelfeld KM II stand zunächst sicher, und so ging es mit dem knappen Rückstand für den SV Scheifling in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Der SV Scheifling dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Scheifling/St. Lorenzen wie ausgewechselt aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute gelang ihnen der Ausgleich. Alin Mircea Tocu nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der ESV Knittelfeld KM II und erzielte den wichtigen Treffer zum 1:1. Dieses Tor gab dem Heimteam einen sichtbaren Schub, und der Druck auf die Gäste nahm kontinuierlich zu. Der SV Scheifling kombinierte jetzt flüssiger und setzte die Abwehr der ESV Knittelfeld KM II immer wieder unter Druck.

Das Spiel blieb bis zur Schlussphase spannend. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und versuchten, die Entscheidung herbeizuführen. In der 83. Minute war es dann soweit: Noah Ischowitsch brachte den SV Scheifling mit einem entschlossenen Abschluss zum 2:1 in Führung. Die Fans des Heimteams jubelten, und das Team verteidigte die Führung in den letzten Minuten mit großem Einsatz. Trotz einiger Bemühungen der ESV Knittelfeld KM II, den Ausgleich noch zu erzwingen, blieb es beim 2:1-Endstand zugunsten des SV Scheifling.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Scheifling drei weitere Punkte und bewies erneut seine Heimstärke. Für die ESV Knittelfeld KM II war es eine bittere Niederlage, da sie nach einer starken ersten Halbzeit am Ende mit leeren Händen dastanden. Die Begegnung zeigte jedoch, dass in der Gebietsliga Mur oft Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können, und dass in dieser Liga fast alle Ergebnisse möglich sind.

Gebietsliga Mur: Scheifling : ESV Knittelfeld KM II - 2:1 (0:1)

83 Noah Ischowitsch 2:1

46 Alin Mircea Tocu 1:1

21 Markus Filip 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.