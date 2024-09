TUS Spielberg dreht Spiel in der Overtime und feiert in Torspektakel 5:3-Sieg

Details Sonntag, 15. September 2024 19:15

In einem aufregenden Spiel der Gebietsliga Mur konnten sich die TUS byb-Sports Spielberg mit 5:3 gegen die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors durchsetzen. Nach einem Rückstand zur Halbzeit schaffte Spielberg eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich schließlich die drei Punkte.

Gäste dank Kreis-Dreierpack mit komfortabler 3:1-Führung

Das Spiel begann ausgeglichen, doch schon in der 16. Minute hatte Spielberg die erste große Chance durch Bojan Marinkovic, der knapp über das Tor schoss. Kammersberg zeigte sich jedoch als das stärkere Team und ging in der 22. Minute durch Christian Kreis, der einen Elfmeter verwandelte, in Führung. Ein Eckball für Kammersberg in derselben Minute sorgte weiter für Druck auf die Gastgeber. Nur vier Minuten später war es abermals Kreis, der auf 0:2 stellte. Das Spiel blieb intensiv, es ging hin und her, doch die Gäste blieben vorerst am Drücker.

Spielberg kam in der 36. Minute etwas besser ins Spiel, doch es dauerte bis zur 42. Minute, ehe die Heimischen durch Danijel Stanarevic, der einen Strafstoß verwertete, den Anschlusstreffer bejubeln durften. Doch Kammersberg stellte kurz vor der Halbzeit den alten Abstand wieder her - wieder war es Kreis, der den 1:3-Pausenstand fixierte.

Spielberg mit spektakulärer Aufholjagd und langem Atem in der Overtime

Nach der Halbzeit kam Spielberg mit neuem Elan aus der Kabine und setzte Kammersberg unter Druck. In der 52. Minute traf Toni Tomic zum 2:3 und ließ die Hoffnung auf einen Punktgewinn für Spielberg wieder aufleben. Die Gäste konnten dem Druck nicht standhalten und versuchten lediglich, die Führung zu verteidigen.

Die Gastgeber drängten weiter auf den Ausgleich, und in der 66. Minute häuften sich die Chancen für Spielberg. Trotz einer weiteren Gelegenheit für Kammersberg in der 70. Minute blieb es zunächst bei der knappen Führung für die Gäste. Doch in der 79. Minute gelang Luca Jagos der verdiente Ausgleichstreffer zum 3:3.

Das Spiel wurde zunehmend härter, und Kammersberg war nur noch auf Schadensbegrenzung bedacht. In den letzten Minuten drückte Spielberg auf das Führungstor. Schließlich wurden die Heimischen in der Nachspielzeit belohnt. In der 94. Minute erzielte Felix Bauer das 4:3, und nur eine Minute später erhöhte Luca Jagos auf 5:3. Damit war der spannende und torreiche Nachmittag zugunsten der TUS byb-Sports Spielberg entschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht (4280 Bonuspunkte)

Gebietsliga Mur: Spielberg : St.Peter/K. Juniors - 5:3 (1:3)

95 Luca Jagos 5:3

94 Felix Bauer 4:3

79 Luca Jagos 3:3

52 Toni Tomic 2:3

44 Christian Kreis 1:3

42 Danijel Stanarevic 1:2

26 Christian Kreis 0:2

22 Christian Kreis 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

