USV Seckau gewinnt gegen SV Scheifling mit 2:0 - "Wenn es blöd läuft, geht so ein Spiel in die andere Richtung!"

Der USV Seckau setzte sich in einem spannenden Duell der 7. Runde der Gebietsliga Mur gegen den SV Scheifling mit einem souveränen 2:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit gelang Andreas Steinberger der Führungstreffer, bevor Markus Hafellner in der Nachspielzeit den Endstand markierte. Die Hausherren zeigten sich dominant und ließen den Gästen nur wenige Chancen.

Erste Halbzeit: Steinberger bringt Seckau in Führung

Das Match zwischen dem USV Seckau und dem SV Scheifling begann gleich mit viel Elan und Tempo. Beide Mannschaften wollten früh die Kontrolle über das Spielgeschehen erlangen. Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und schnellem Umschaltspiel. Der USV Seckau zeigte sich dabei besonders entschlossen und setzte die Abwehr des SV Scheifling früh unter Druck.

In der 38. Minute zahlte sich diese offensive Spielweise aus. Andreas Steinberger nutzte eine Unsicherheit in der Verteidigung des SV Scheifling und schoss den Ball zum 1:0 für die Gastgeber ein. Der Treffer brachte dem USV Seckau die ersehnte Führung und gab dem Team zusätzliches Selbstvertrauen. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Hafellner macht alles klar - am Ende steht ein 2:0

Nach dem Seitenwechsel setzte der USV Seckau seine druckvolle Spielweise fort. Der SV Scheifling versuchte zwar, mehr Kontrolle über das Spiel zu erlangen und den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Der USV Seckau nutzte jede Gelegenheit, um gefährliche Konter zu fahren und die gegnerische Abwehr weiter unter Druck zu setzen.

Die zweite Halbzeit blieb lange Zeit torlos, obwohl es auf beiden Seiten einige Chancen gab - mit einem klaren Übergewicht für die Gastgeber. Der SV Scheifling kämpfte verbissen, fand aber keine Mittel, die gut organisierte Defensive des USV Seckau zu überwinden. Je näher das Spielende rückte, desto intensiver wurden die Bemühungen der Gäste, doch die Hausherren hielten stand.

In der 90. Minute war es schließlich Markus Hafellner, der für die Entscheidung sorgte. Mit einem präzisen Abschluss erzielte er das 2:0 und besiegelte damit den Sieg des USV Seckau. Die Zuschauer bejubelten diesen Treffer frenetisch, während die Gäste aus Scheifling sichtlich enttäuscht waren. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel nach einer einminütigen Nachspielzeit, und der USV Seckau konnte sich über drei verdiente Punkte freuen.

Mit diesem Sieg setzte der USV Seckau ein deutliches Zeichen in der Gebietsliga Mur und festigte seine Position in der Tabelle. Der SV Scheifling hingegen muss weiter an seiner Konstanz arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren und wurde vom Gastgeber in der Tabelle überholt.

Statement von Fritz Grassl, Trainer des SV Seckau, nach dem 2:0-Sieg gegen Scheifling:

„Wir waren heute über weite Strecken spielbestimmend und haben eine sehr solide Leistung gezeigt. In der Defensive haben wir gut gearbeitet und Scheifling kaum zu klaren Torchancen kommen lassen. Unsere Abwehr hat sich in den entscheidenden Momenten sehr gut verhalten, und das war sicherlich einer der Schlüssel zum Sieg. Trotzdem hätten wir es uns viel einfacher machen können. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, vielleicht sogar drei richtig gute Möglichkeiten und hätten zur Pause eigentlich mit 2:0 führen müssen.

Es ist natürlich immer riskant, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Man macht sich das Leben selber schwer, weil du nie weißt, wie das Spiel sich entwickelt. Wenn es blöd läuft, geht so ein Spiel noch in die andere Richtung und du gewinnst am Ende nicht. Zum Glück sind wir dann in Führung gegangen, was uns natürlich sehr geholfen hat. Aber in der ersten Halbzeit haben wir es verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen.

Insgesamt war der Sieg verdient, aber wir müssen die Chancenverwertung verbessern, gerade gegen starke Gegner wie Scheifling. Die drei Punkte sind wichtig und das ist das Positive, was wir heute mitnehmen. Aber ich erwarte schon, dass wir uns noch steigern, vor allem vor dem Derby nächste Woche gegen Gaal. Das wird ein Prestigeduell, und da müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Die Burschen arbeiten fleißig im Training, das sehe ich, und wir wollen weiterhin nach oben. Der Sieg heute war ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir wissen, dass wir noch viel Potenzial haben.“

Aufstellungen:

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Markus Hafellner, Robert Hepflinger, Thomas Hübler, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Michael Grasser - Patrick Gollner

Ersatzspieler: Matthias Hörbinger, Johannes Herk-Pickl, Roland Hübler, Benjamin Rath, Patrick Kogler, Patrick Pichler

Trainer: Friedrich Grassl

Scheifling/St. Lor.: Alexander Karl Haid - Gottfried Moser, Daniel Wilfried Grogger, Simon Fussi, Julian Gruber (K) - Noah Ischowitsch, Marcel Krenold - Harald Reiner, Alin Mircea Tocu, David Marcel Panzer, Raphael Erber

Ersatzspieler: Marc Prechtl, Daniel Waschnig, Jan Grasser, Wolfgang Langmaier, Rene Koller

Trainer: Jürgen Ebner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Seckau : Scheifling - 2:0 (1:0)

90 Markus Hafellner 2:0

38 Andreas Steinberger 1:0

