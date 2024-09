SV Fohnsdorf auswärts stark - 4:1 beim FC Frojach - und weiterhin ungeschlagen

Details Samstag, 21. September 2024 17:47

Der SV Fohnsdorf hat in der siebten Runde der Gebietsliga Mur einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Frojach eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0, bevor sie in der zweiten Hälfte noch einmal nachlegten. Erst kurz vor Schluss gelang den Hausherren der Ehrentreffer durch Pascal Streibl. Ein herausragender Lukas Kriechbaum trug mit einem Hattrick maßgeblich zum Erfolg des SV Fohnsdorf bei.

Blitzstart von Fohnsdorf - nach 12 Minuten führte man mit 2:0

Kaum war der Anpfiff erfolgt, setzte der SV Fohnsdorf den FC Frojach sofort unter Druck. Bereits in der 10. Minute konnten die Gäste das erste Mal jubeln, als Lukas Kriechbaum den Ball zum 1:0 im Netz versenkte. Nur zwei Minuten später schlug derselbe Spieler erneut zu und erhöhte auf 2:0. Der frühe Doppelschlag schockte den FC Frojach sichtlich, die in der Anfangsphase kaum Mittel fanden, um sich gegen die Angriffe der Fohnsdorfer zu wehren.

Der SV Fohnsdorf setzte seinen dominanten Auftritt fort und ließ dem FC Frojach kaum Raum zur Entfaltung. In der 34. Minute war es wieder Lukas Kriechbaum, der nach einem sehenswerten Spielzug der Gäste seinen Hattrick perfekt machte und den Spielstand auf 3:0 stellte. Die Hausherren hatten bis zur Halbzeitpause wenig entgegenzusetzen und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Fohnsdorf erhöht auf 4:0

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Der SV Fohnsdorf kontrollierte das Spiel und ließ den FC Frojach kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste aus Fohnsdorf spielten weiterhin souverän und geduldig, warteten auf ihre Chancen und standen defensiv kompakt.

In der 80. Minute war es dann Ahmed Al Mohamed, der den vierten Treffer für die Gäste erzielte. Ein sauberer Abschluss brachte das 4:0 und machte die deutliche Überlegenheit der Fohnsdorfer noch einmal deutlich. Die letzten Minuten des Spiels plätscherten weitgehend ereignislos dahin, da der SV Fohnsdorf das Ergebnis verwaltete und der FC Frojach weiterhin Schwierigkeiten hatte, gefährlich vor das Tor zu kommen.

Erst in der 89. Minute gelang dem FC Frojach ein kleiner Lichtblick, als Pascal Streibl zum 1:4 traf. Der Ehrentreffer kam allerdings zu spät, um das Spiel noch zu drehen oder das Endergebnis signifikant zu beeinflussen.

Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SV Fohnsdorf durfte sich über einen verdienten 4:1-Auswärtssieg freuen. Die Fohnsdorfer zeigten über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte und effektive Leistung, die letztlich den klaren Unterschied ausmachte. Der FC Frojach hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage in den kommenden Spielen steigern, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Fohnsdorf ist an der Tabellenspitze, Frojach hält bei vier Punkten nach sechs Spielen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Frojach : Fohnsdorf - 1:4 (0:3)

89 Pascal Streibl 1:4

80 Ahmed Al Mohamed 0:4

34 Lukas Kriechbaum 0:3

12 Lukas Kriechbaum 0:2

10 Lukas Kriechbaum 0:1

