Spannendes Duell: TUS Spielberg dreht Spiel in Weißkirchen

In einem packenden Spiel der 7. Runde der Gebietsliga Mur trafen der FC Raiffeisen Weißkirchen und der TUS byb-Sports Spielberg aufeinander. Die Partie war von Beginn an intensiv und wurde letztendlich von den Gästen mit 1:2 gewonnen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit des Heimteams, konnte Spielberg das Spiel in den letzten 25 Minuten drehen und einen wichtigen Auswärtssieg einfahren.

Verschossener und verwerteter Elfmeter

Die Partie wurde von Schiedsrichter Temmel geleitet und begann auf beiden Seiten mit hohem Tempo. Bereits in der 5. Minute hatten die Gäste aus Spielberg die erste Chance des Spiels. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzten ihrerseits auf eine schnelle und aggressive Spielweise.

In der 32. Minute erhielt der FC Weißkirchen die Möglichkeit, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Marchl trat an, verschoss jedoch den Strafstoß, was die Heimfans zunächst enttäuschte. Nur wenige Minuten später konnte Marchl mit einem guten Freistoß auf sich aufmerksam machen, allerdings blieb auch dieser Versuch ohne Erfolg. Die Druckphase der Gastgeber hielt an und Grangl hatte in der 42. Minute eine hervorragende Chance, verfehlte aber das Ziel.

Kurz vor der Halbzeitpause bekam Weißkirchen erneut die Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt zu treffen. Diesmal verwandelte Rössler im Nachschuss und brachte seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Führung. Diese Führung nahmen die Hausherren mit in die Halbzeitpause.

Spielberg dreht Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. Eine spektakuläre Rettungsaktion von Rössler in der 61. Minute verhinderte zunächst den Ausgleich. Doch nur fünf Minuten später war es schließlich soweit: Danijel Stanarevic erzielte den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war wieder offen und beide Mannschaften kämpften nun um jeden Ball.

Die Gastgeber kamen in der 79. Minute noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste, konnten jedoch keinen Treffer erzielen. Die Partie wurde immer intensiver und näherte sich ihrem dramatischen Höhepunkt. In der 84. Minute war es dann Spielbergs Chima Ariwodo, der mit einem Treffer zum 1:2 den Spielverlauf endgültig drehte und seine Mannschaft in Führung brachte. Dieses Tor stellte sich als spielentscheidend heraus.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen und verzweifelten Angriffsbemühungen des FC Weißkirchen, aber die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt. Mit dem Abpfiff in der 91. Minute stand der TUS Spielberg als Sieger fest und konnte drei wichtige Punkte aus Weißkirchen entführen.

