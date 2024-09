Dramatik pur im Derby: USV Krakaudorf gewinnt spektakulär mit 4:3 gegen Tus St. Peter am Kammersberg Juniors

Details Samstag, 21. September 2024 18:54

Im spannenden Derby der 7. Runde der Gebietsliga Mur zwischen Tus St.Peter am Kammersberg Juniors und USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf sahen die Zuschauer ein turbulentes Spiel mit sieben Toren. Vor ausverkauftem Haus im Josef Leitner Stadion triumphierten die Krakaudorfer Gäste am Ende knapp mit 4:3, obwohl sie eine 3:0-Führung fast aus der Hand gegeben hatten. Besonders hervor stach Franz Stocker, der Ex-St. Peterer, der gegen seinen ehemaligen Club zwei Tore erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg der Yankees beitrug.

Derbys in St. Peter – Garant für Spannung

Schon im Vorfeld war klar, dass diese Partie brisant würde und beide Teams gingen entsprechend motiviert in die Partie. Für Franz Stocker, Neuzugang der Krakaudorfer, war das Spiel von besonderer Bedeutung: Er stand erstmals im Trikot der Yankees auf dem Platz, der viele Jahre sein Zuhause war.

Die Hausherren aus St. Peter starteten stark in die Partie und konnten sich bereits in den Anfangsminuten gefährliche Chancen erarbeiten. Ein wildes Durcheinander im Strafraum der Krakaudorfer hätte beinahe zur frühen Führung für die Juniors geführt, doch die Gäste überstanden die Drangphase ohne Gegentreffer.

Krakaudorf nutzt seine Chancen eiskalt

Während St. Peter zunächst mehr vom Spiel hatte, zeigte sich Krakaudorf in der Offensive äußerst effizient. In der 21. Minute war es dann Fabian Weißenbacher, der nach einem Traumpass von Stocker die Gäste mit einem präzisen Lupfer in Führung brachte. Die Defensivreihe der Juniors wirkte in diesem Moment ungeordnet, und Weißenbacher nutzte das eiskalt aus.

Knapp 15 Minuten später erhöhte Krakaudorf erneut – und wieder war es Franz Stocker, der seinen Ex-Verein schmerzte. Mit einem perfekt getretenen Freistoß aus gefährlicher Position ließ er Torwart Manuel Plank keine Chance und sorgte für das 2:0 aus Sicht der Gäste. Die Krakaudorfer gingen mit dieser Führung in die Pause, und es schien, als hätte St. Peter einen schweren Stand, um das Spiel noch zu drehen.

Ein unglaublicher Start in die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: Krakaudorf machte das Spiel und belohnte sich direkt nach Wiederanpfiff. David Hlebaina, der Kapitän der Gäste, verwandelte nach einer schönen Vorlage von Lukas Thanner zum 3:0. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als wäre das Derby entschieden, doch St. Peter am Kammersberg Juniors gab sich nicht auf.

Nur eine Minute nach dem 0:3 erzielte Simon Karner den Anschlusstreffer. In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum behielt er die Nerven, umkurvte den Keeper Elmar Schattner und schob zum 1:3 ein. Der Treffer gab den Hausherren neuen Mut, und sie wurden immer stärker. In der 65. und 67. Minute war es schließlich Christian Kreis, der mit einem Doppelschlag für den vielumjubelten Ausgleich sorgte. Innerhalb von zwei Minuten egalisierten die Juniors das Ergebnis und setzten die Krakaudorfer nun massiv unter Druck.

Krakaudorf droht das Spiel aus der Hand zu geben

Die Partie drohte endgültig zu kippen. St. Peter hatte jetzt Oberwasser und spielte mutig nach vorne. Der Druck auf die Abwehrreihe von Krakaudorf nahm zu, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Hausherren das 4:3 machen würden. Doch in dieser kritischen Phase war es Elmar Schattner, der Keeper von Krakaudorf, der mit einer spektakulären Parade den Ausgleich rettete. Ein Schuss von Lorenz Stock hätte fast die Führung für die Hausherren bedeutet, doch Schattner rettete sein Team mit einem Reflex und hielt die Gäste im Spiel.

Glücklicher Sieg in einem packenden Derby

Als die Partie sich langsam dem Ende näherte, schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen – bis zur 89. Minute. Rafael Lindschinger zog aus der Distanz ab, sein Schuss prallte an die Latte, und wieder war es Franz Stocker, der zur Stelle war. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte er Krakaudorf erneut in Führung, und das in einem Moment, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten.

Trotz einer hitzigen Schlussphase, in der St. Peter nochmals alles nach vorne warf, retteten die Yankees die knappe Führung über die Zeit und konnten am Ende den Derby-Sieg feiern.

Nach dem Abpfiff zeigte sich Rafael Lindschinger, Sektionsleiter des USV Krakaudorf, erleichtert, aber auch respektvoll gegenüber dem Gegner:

„Zunächst war der Gegner stärker, und wir hatten unsere Probleme ins Spiel zu kommen. Doch dann kam unsere Phase, und wir konnten uns eine verdiente 3:0-Führung herausspielen. Nach der Pause hat St. Peter nochmal richtig Druck gemacht und wurde stärker.

Ein großer Dank geht an unseren Keeper, der uns beim Stand von 3:3 mit einigen starken Paraden gerettet hat. Danach hatten wir mit Entlastungsangriffen wieder Chancen und hatten letztendlich das nötige Glück, um zu gewinnen. Es wäre für beide Seiten ein Punkt gewesen, aber so sind Derbys eben – manchmal entscheidet das Glück. Respekt an St. Peter, dass sie bei einem 0:3-Rückstand nochmal so stark zurückgekommen sind!“

Am Ende war es eine Mischung aus Glück, guter Torwartleistung und dem unermüdlichen Einsatz von Franz Stocker, die den Gästen den Sieg bescherten. Für die Krakaudorfer war dieser Erfolg besonders wichtig, da sie dadurch ihren vierten Tabellenplatz festigen konnten. St. Peter wird nach dieser bitteren Niederlage auf Wiedergutmachung im nächsten Spiel hoffen.

Aufstellungen:

Tus St. Peter am Kammersberg Juniors II:

Manuel Plank – Manuel Sigl, Christian Kreis, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner, Dominik Siebenhofer (K), Markus Künstner, Sandro Siebenhofer, Johannes Stocker, Simon Karner, Lorenz Stock

Ersatzspieler. Florian Leitner, Oswald Stocker, Michael Siebenhofer, Julian Schmiedhofer, Raphael Christian Hofer, Christoph Brunner

Trainer: Klaus Lindschinger

USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf:

Elmar Stefan Schattner – Paul Feuchter, Adrian Shatri, Mario Josef Pirker – Christoph Kogler, Daniel Thanner, Fabian Weißenbacher, Franz Stocker, Tobias Georg Moser, Moritz Moser – David Hlebaina (K)

Ersatzspieler: Simon Johann Hirschbeck, Rene Wallner, Lukas Thanner, Rafael Selman Lindschinger, Stefan Hollerer

Trainer: Marco Spreitzer

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: St.Peter/K. Juniors : Krakaudorf - 3:4 (0:2)

88 Franz Stocker 3:4

68 Christian Kreis 3:3

66 Christian Kreis 2:3

49 Simon Karner 1:3

48 Christoph Kogler 0:3

32 Franz Stocker 0:2

21 Fabian Weißenbacher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.