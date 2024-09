ESV Knittelfeld KM II überrollt UFC Gaal mit 5:1 - Gast weiterhin ohne Punkte

Details Sonntag, 22. September 2024 21:58

Im torreichen Duell zwischen ESV Knittelfeld KM II und UFC Gaal setzte sich die Heimmannschaft mit einem klaren 5:1 durch. Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel, das bereits in den ersten Minuten durch ein Tor von Dominik Frank in die richtige Richtung gelenkt wurde. ESV Knittelfeld KM II zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem Gegner aus Gaal kaum eine Chance.

Blitzstart für ESV Knittelfeld KM II - nach wenigen Sekunden führte die junge Mannschaft

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute konnte Dominik Frank die Heimmannschaft in Führung bringen. Der ESV Knittelfeld KM II nutzte diese frühe Gelegenheit optimal und setzte den Gegner sofort unter Druck. Kurz darauf, in der siebten Minute, legte David Lackner mit einem weiteren Treffer nach und erhöhte auf 2:0.

Knittelfeld ließ nicht locker und dominierte das Spielgeschehen. Gaal hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte die wenigen Chancen, die sich boten, nicht nutzen. Ein Beispiel dafür war der geblockte Schuss von Koller in der 16. Minute. Trotz einer kurzen Phase, in der Gaal besser ins Spiel fand, gelang es ihnen nicht, den Druck in Zählbares umzusetzen.

Knittelfeld zeigte sich weiterhin stark und kam in der 10. Minute zu einer weiteren Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Auch ein Fehler in der Hintermannschaft von Gaal wurde von Knittelfeld nicht ausgenutzt. Doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht beirren und blieb am Drücker.

Klare Verhältnisse zur Halbzeit - 3:0 beim Kabinengang

In der 47. Minute erzielte Lukas Travnsek das 3:0 für Knittelfeld, was eine Vorentscheidung in diesem Spiel darstellte. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, erhöhte Dominik Frank erneut und sorgte mit seinem zweiten Treffer für das 4:0. UFC Gaal wirkte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und fand kaum noch Mittel, um dem Druck von Knittelfeld standzuhalten.

Am Ende fallen sechs Tore und das Spiel endet mit einem 5:1

In der zweiten Halbzeit startete Gaal etwas besser und konnte in der 50. Minute durch Maximilian Gaugusch auf 4:1 verkürzen. Doch dieser Treffer änderte nichts an der Dominanz von Knittelfeld. Die Heimmannschaft kontrollierte weiterhin das Spiel und ließ kaum Chancen für Gaal zu. Eine starke Parade von Holzer in der 54. Minute und eine Rettungsaktion auf der Linie in der 64. Minute verhinderten zwar weitere Treffer von Knittelfeld, doch der Sieg war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in Gefahr.

In der 73. Minute machte Dominik Frank mit seinem dritten Treffer alles klar und stellte den Endstand von 5:1 her. Kurz vor Schluss wurde ein weiteres Tor von Knittelfeld wegen Abseits nicht anerkannt, was jedoch keinen Einfluss auf das Endergebnis hatte.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte ESV Knittelfeld KM II seine Position in der Gebietsliga Mur und mna hat nun neun Punkte auf dem Konto. UFC Gaal hingegen musste eine deutliche Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um endlich Punkte zu sammeln.

Das Spiel endete mit einem verdienten 5:1 für die Heimmannschaft, die über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft war und den Sieg durch eine konzentrierte und effiziente Leistung sicherte.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: ESV Knittelfeld KM II : UFC Gaal - 5:1 (3:0)

73 Dominik Frank 5:1

50 Maximilian Gaugusch 4:1

47 Lukas Travnsek 4:0

47 Dominik Frank 3:0

7 David Lackner 2:0

2 Dominik Frank 1:0

Details

