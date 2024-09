Erster Saisonsieg für den USV St. Peter/J. nach umkämpften Derby gegen USC St. Georgen

Details Montag, 23. September 2024 18:34

In einem spannenden und umkämpften Derby der Gebietsliga Mur konnte sich der USV St. Peter/J. mit 2:1 gegen den USC St. Georgen/J. durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand zeigten die Gastgeber eine kämpferische Leistung und drehten das Spiel zu ihrem ersten Saisonsieg. Mathias Sattler und Toni Alar, die beiden Matchwinner, sorgten mit ihren Toren für die Wende und sicherten den heiß ersehnten Erfolg.

Früher Rückstand für St. Peter - Wiesner triff nach gut zwanzig Minuten

Das Derby begann erwartungsgemäß intensiv, mit beiden Mannschaften, die von Beginn an versuchten, das Heft in die Hand zu nehmen. Die erste Gelegenheit hatten die Gastgeber bereits in der 2. Minute, als Christoph Hartleb zu zentral abschloss und der gegnerische Torwart Reinhard Hartleb den Ball im Nachfassen sichern konnte. Kurz darauf versuchte es Martin Pojer aus der Distanz, doch sein Schuss aus 30 Metern verfehlte das Ziel.

In der 22. Minute waren es dann die Gäste aus St. Georgen, die zuschlugen. Dominik Wieser nutzte nach einem präzisen Zuspiel die Gelegenheit und schlenzte den Ball unhaltbar ins linke Kreuzeck – 0:1 für den USC St. Georgen/J. Nur wenige Minuten später hatte Michael Kampl die Chance auf den schnellen Ausgleich, doch der gegnerische Keeper klärte zur Ecke.

Sattler gleicht aus, Alar trifft zum Sieg - 2:1 am Ende

Der Rückstand schockte die Gastgeber jedoch nicht lange. In der 26. Minute gelang Mathias Sattler der verdiente Ausgleich. Nach einem schönen Zuspiel von Toni Alar verwertete er den Ball souverän zum 1:1. St. Peter drängte weiter auf die Führung und kam kurz darauf erneut gefährlich vor das Tor, als Kampl in der 37. Minute den Ball aus kurzer Distanz auf das Gehäuse brachte, doch Hartleb im Tor der Gäste hielt seine Mannschaft im Spiel.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die mit einem 1:1 in die Pause ging, startete der USV St. Peter/J. schwungvoll in die zweite Hälfte. Bereits in der 47. Minute prüfte Luca Doupona den gegnerischen Torwart mit einem Schuss aus zehn Metern, der zur Ecke abgewehrt wurde.

Die 51. Minute brachte schließlich die Entscheidung: Nach einem Eckball köpfte Lukas Auinger zunächst an die Latte, doch im darauffolgenden Getümmel brachte Toni Alar den Ball im gefühlten 27. Nachschuss über die Linie und sorgte damit für das 2:1 für St. Peter. Es war die Wende im Spiel, und die Gastgeber verteidigten diese knappe Führung mit großem Einsatz.

Kampfgeist und starke Defensive

Die Schlussphase des Spiels war von großem Kampf und hoher Spannung geprägt. USC St. Georgen/J. drängte auf den Ausgleich, doch der stark aufspielende Torhüter Manuel Roland Reif hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel. So verhinderte er in der 77. Minute einen möglichen Ausgleich, als er einen Schuss von Markus Reichsthaler zur Ecke lenkte.

St. Peter blieb gefährlich und versuchte, die Führung weiter auszubauen. Manuel Philipp Stocker probierte es in der 55. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern, der knapp über das Tor ging. Doch am Ende sollte das 2:1 reichen. Trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Mit großem Einsatz verteidigte St. Peter die Führung bis zum Abpfiff in der 96. Minute.

Erster Saisonsieg für St. Peter

Mit diesem verdienten 2:1-Erfolg sicherte sich der USV St. Peter/J. den ersten Sieg der laufenden Saison und gab damit ein wichtiges Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Ausblick

Mit diesem wichtigen Sieg verlässt der USV St. Peter/J. den vorletzten Tabellenrang und schöpft neuen Mut für die kommenden Aufgaben. Nach einem schwierigen Saisonstart scheint die Mannschaft nun in die richtige Spur zu finden. Besonders der mannschaftliche Zusammenhalt und die kämpferische Leistung geben Anlass zur Hoffnung, dass die Wende geschafft ist.

Auf der anderen Seite befindet sich der USC St. Georgen/J. noch in einer Findungsphase. Nach einem Umbruch und einigen Neuzugängen ist die Mannschaft noch nicht optimal eingespielt. Trainer Gheorghe arbeitet daran, das junge Team zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Aufstellung USV St. Peter/J.:

Manuel Roland Reif - Lukas Auinger, Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K), Stefan Messner - Manuel Philipp Stocker, Konstantin Grillitsch - Martin Matthias Pojer, Christoph Hartleb

Ersatzspieler:David Kaufmann, Stefan Hasler, Fabian Bojer, Luca Doupona, Gabriel Preisitz, Philip Luger

Trainer: Andreas Leitgab

Aufstellung USC St. Georgen/J.:

Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Jan Mirzo, Markus Reichsthaler, Gernot Pfeiffenberger, Lukas Gassner, Dominik Wieser, Petar Ilic

Ersatzspieler: Luca Emilio Johann Steiner, Christian Egger, Fabian Thomas Hansmann

Trainer: Marius Gheorghe

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: St. Peter/J. : St. Georgen/J. - 2:1 (1:1)

51 Toni Alar 2:1

26 Mathias Sattler 1:1

22 Dominik Wieser 0:1

Details

