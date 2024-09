Spannender Schlagabtausch endet mit knappem Sieg für SC Stadl/Mur

Details Montag, 23. September 2024 18:39

In einem umkämpften Duell zwischen TUS Schöder und SC Stadl/Mur konnte sich das Auswärtsteam letztlich knapp mit 1:0 durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen und einer beeindruckenden kämpferischen Leistung von TUS Schöder war es der einzige Treffer von Almedin Mulaosmanovic in der 67. Minute, der den Unterschied ausmachte. Das Spiel, das in der 7. Runde der Gebietsliga Mur stattfand, bot den Zuschauern über die gesamte Spieldauer hinweg spannende und intensive Fußballmomente.

Chancenreiche erste Halbzeit

Gleich in den Anfangsminuten zeigte SC Stadl/Mur seine Angriffslust. Bereits in der 2. Minute musste TUS Schöder beinahe ein Eigentor hinnehmen, konnte aber in letzter Sekunde klären. Kurz darauf folgte der erste gefährliche Abschluss von SC Stadl/Mur, den Torwart Pachlinger mit einer starken Parade entschärfte.

Auch in der 5. Minute setzte SC Stadl/Mur seine Offensivbemühungen fort, jedoch blieb der Erfolg aus. In der 11. Minute folgte ein weiterer gefährlicher Angriff von SC Stadl/Mur, der aufgrund eines Fehlpasses von Schweiger eine exzellente Parade von Pachlinger erforderte, um den Ball aus nur fünf Metern Entfernung abzuwehren.

TUS Schöder fand allmählich besser ins Spiel und erarbeitete sich in der 33. Minute eine gute Freistoßgelegenheit durch Schaffer, die jedoch problemlos vom Tormann des SC Stadl/Mur entschärft wurde. Eine Trinkpause in der 29. Minute gab beiden Teams kurzzeitig die Möglichkeit, durchzuatmen.

Die erste Halbzeit endete torlos, aber nicht ohne ein weiteres Highlight: Eine spektakuläre Parade von Pachlinger in der 43. Minute verhinderte erneut einen Treffer für SC Stadl/Mur.

Tor entscheidet das Spiel

Nach der Pause kam TUS Schöder mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute verpasste man eine gute Kopfballchance nur knapp. Das Heimteam blieb am Drücker und setzte SC Stadl/Mur weiter unter Druck.

In der 52. Minute folgte eine starke Aktion von den Gastgebern, die jedoch nicht mit einem Torerfolg gekrönt wurde. Eine Minute später hatte die Heimelf per Kopf eine weitere gute Gelegenheit, die der Schlussmann von SC Stadl/Mur mit einer Glanzparade vereitelte.

TUS Schöder dominierte das Spiel in dieser Phase, konnte aber trotz intensiver Bemühungen und mehrerer vielversprechender Chancen keinen Treffer erzielen. In der 67. Minute kam schließlich die spielentscheidende Wende: Almedin Mulaosmanovic von SC Stadl/Mur nutzte eine sich bietende Möglichkeit und erzielte das 0:1.

Trotz des Rückstands gab TUS Schöder nicht auf und suchte weiterhin den Weg nach vorne. In der 55. Minute gab es erneut eine gefährliche Situation, die der Torwart von SC Stadl/Mur mit einer beeindruckenden Parade entschärfte. Doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg, und der erhoffte Ausgleichstreffer blieb aus.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem knappen 0:1-Sieg für SC Stadl/Mur. Trotz der Niederlage zeigte TUS Schöder eine kämpferische Leistung und stellte die Abwehr von SC Stadl/Mur vor einige Herausforderungen. Der Siegtreffer von Almedin Mulaosmanovic sicherte SC Stadl/Mur drei weitere Punkte in der Gebietsliga Mur.

Gebietsliga Mur: TUS Schöder : Stadl - 0:1 (0:0)

67 Almedin Mulaosmanovic 0:1

Details

