SC Stadl/Mur triumphiert mit 2:0 über FC Frojach - Heimteam weiterhin gut in Form

Details Samstag, 28. September 2024 17:36

Der SC Stadl/Mur sicherte sich einen klaren 2:0-Sieg gegen den FC Frojach in einem intensiven Match der 8. Runde der Gebietsliga Mur. Durch die Tore von Samuel Hainzl und Paul Weilharter konnten die Hausherren ihren Vorsprung behaupten und ihre Position in der Tabelle stärken.

Erste Halbzeit: Führung durch Samuel Hainzl nach einer guten halben Stunde

Das Spiel zwischen dem SC Stadl/Mur und dem FC Frojach begann mit hoher Intensität, da beide Teams versuchten, das frühe Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Die erste nennenswerte Chance bot sich den Gastgebern, die durch geschicktes Zusammenspiel das Mittelfeld dominierten. Die Defensive des FC Frojach stand jedoch zunächst stabil und verhinderte einige gefährliche Angriffe.

In der 35. Minute gelang es dem SC Stadl/Mur, den ersten entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Samuel Hainzl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und schob den Ball souverän ins Netz. Der Treffer zum 1:0 gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb und setzte den FC Frojach unter Druck, der nun nach einer schnellen Antwort suchte. Trotz einiger Offensivaktionen konnte der FC Frojach keinen Ausgleich erzielen, und so ging es mit einer 1:0-Führung für den SC Stadl/Mur in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Paul Weilharter besiegelt den Sieg

Nach dem Seitenwechsel drängte der SC Stadl/Mur auf das nächste Tor, um die Führung weiter auszubauen und das Spiel endgültig zu entscheiden. Die Abwehr des FC Frojach hatte alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Hausherren abzuwehren. Die Gäste versuchten ihrerseits, durch Konterchancen zum Erfolg zu kommen, fanden jedoch selten ein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive des SC Stadl/Mur.

In der 64. Minute folgte dann die endgültige Entscheidung. Paul Weilharter nutzte eine Vorlage und erhöhte die Führung auf 2:0. Mit diesem Treffer stellte der SC Stadl/Mur klar, dass sie an diesem Tag die dominierende Mannschaft waren. Der FC Frojach kämpfte weiterhin tapfer, konnte aber gegen die stark aufspielenden Gastgeber nichts mehr ausrichten.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SC Stadl/Mur. Dank der Treffer von Samuel Hainzl und Paul Weilharter konnten die Hausherren drei wichtige Punkte in der Gebietsliga Mur einfahren und ihre Position in der Tabelle festigen. Der FC Frojach hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder zu punkten.

Gebietsliga Mur: Stadl : Frojach - 2:0 (1:0)

64 Paul Weilharter 2:0

35 Samuel Hainzl 1:0

