Unentschieden zwischen SV Scheifling und TUS Schöder - es wurde um jeden Zentimeter gekämpft

Details Samstag, 28. September 2024 17:40

Das Duell zwischen SV Scheifling und TUS Schöder in der 8. Runde der Gebietsliga Mur endete mit einem aufregenden 2:2-Unentschieden. Nach einem spannenden Spielverlauf konnten die Hausherren einen Rückstand von zwei Toren aufholen und sich letztlich einen Punkt sichern. Die Zuschauer erlebten ein emotionales Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

TUS Schöder dominiert die erste Halbzeit und führt auswärts

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften großen Einsatz. TUS Schöder gelang es jedoch, das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit zu kontrollieren. In der 37. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen: Friedrich Draschl traf zur Führung für TUS Schöder. Mit diesem 0:1 ging es in die Halbzeitpause, und die Hausherren mussten sich überlegen, wie sie das Spiel noch drehen könnten.

Die zweite Halbzeit startete wieder mit einer dominanten Leistung der Gäste. In der 53. Minute baute TUS Schöder die Führung weiter aus. Alex Schaffer nutzte eine Unachtsamkeit der Scheiflinger Abwehr und erzielte das 0:2. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie zugunsten von TUS Schöder entschieden zu sein.

SV Scheifling schlägt zurück - aus 0:2 wird ein 2:2

Doch SV Scheifling gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 62. Minute erzielte Harald Reiner den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab den Hausherren neuen Mut, und die Intensität des Spiels nahm weiter zu. Die Abwehr von TUS Schöder geriet zunehmend unter Druck, und SV Scheifling drängte auf den Ausgleich.

In der 76. Minute war es erneut Harald Reiner, der seine Mannschaft jubeln ließ. Mit einem präzisen Schuss gelang ihm der Ausgleich zum 2:2. Das Spiel war wieder offen, und beide Teams versuchten in der verbleibenden Spielzeit, den Siegtreffer zu erzielen.

Trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten fiel in den letzten Minuten kein weiteres Tor mehr. Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften konnten zufrieden sein: TUS Schöder mit dem Punktgewinn in der Fremde und SV Scheifling mit der beeindruckenden Aufholjagd.

Die Begegnung bot den knapp 200 Fans alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: Tore, Kampfgeist und Dramatik bis zur letzten Minute. So bleibt das 2:2 zwischen SV Scheifling und TUS Schöder als ein packendes Spiel in Erinnerung, das extrem umkämpft war, was auch neun Gelbe Karten belegen.

Gebietsliga Mur: Scheifling : TUS Schöder - 2:2 (0:1)

76 Harald Reiner 2:2

62 Harald Reiner 1:2

53 Alex Schaffer 0:2

37 Friedrich Draschl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.