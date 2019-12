Pinggauer peilen Top-Drei an

Details Freitag, 20. Dezember 2019 10:44

Der SV Pinggau-Friedberg beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Ost auf dem fünften Tabellenplatz. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Goalie und Leistungsträger Adam Schmidmajer. Der Torwart stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Ennstaler auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Adam Schmidmajer: "Wir haben vor der Meisterschaft das Podium als Ziel ausgesagt, und wir haben gut angefangen, und es sah so aus, als ob alles in Ordnung wäre. Aber von Oktober weg hatten wir fehlende Spieler, einige wegen Verletzungen, einge wegen Karten, oder Schule, Urlaub, also wir hatten meistens 1 oder 2 Ersatzspieler, und wir haben in dieser schweren Periode sehr gelitten. Die Tabelle zeigt auch, dass wir mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein können."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Adam Schmidmajer: "Bei einigen Spielen war ich mit mir und mit der deffensive Arbeit zufrieden, aber ich denke, wir haben zu viele Tore gekriegt, und das müssen wir unbedingt ändern. Wenn wir nach vorne marschieren möchten, dann müssen wir viel stabiler und ausgewogener spielen."

LIGAPORTAL: Das heißt?

Adam Schmidmajer: "Das habe ich schon früher erwähnt, wir konnten fast nie mit den gleichen 11 Spielern auflaufen."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht?

Adam Schmidmajer: "St. Johann spielt viel besseren Fußball, als sie es zum Beispiel in den letzten Saisonen getan haben, die ungarischen Spieler haben Qualität gebracht. Ich meine, dass alle andere Mannschaften fast gleichauf, also jeder kann jeden besiegen, man kann es nie sagen, wer ein Spiel gewinnen wird."

LIGAPORTAL: Wie verbringt ihr die Winterpause?

Adam Schmidmajer: "Ich bleibe in Form, weil ich Futsal in Ungarn spiele, und die Meisterschaft dauert den ganzen Winter, also ich werde keine Pause haben. Die Mannschaft fängt die Vorbereitung Ende Jänner an, also wir werden genug Zeit haben, alles aufzubauen, und um die Fehler zu korrigieren."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Adam Schmidmajer: "Ich habe gehört, dass zwei gute Spieler kommen sollen, und niemand geht weg, was sehr wichtig für uns ist, weil unser Kader war nicht so breit im Herbst."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Adam Schmidmajer: "Das Ziel muss das gleiche sein: erster bis dritter Platz. Es wird sehr schwer, und wir müssen konstant die Ergebnisse holen, aber ich meine, dass wir die Qualität haben, das auch zu schaffen."

