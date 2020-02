Mit neuem alten Torjäger soll in Naintsch der Klassenerhalt gelingen

Details Freitag, 31. Januar 2020 09:59

Die SU Naintsch beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Ost auf dem zehnten Tabellenplatz. Man konnte nur 12 Punkte holen und dürfte damit alles andere als zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Ewald Gugatschka, dem sportlichen Leiter der Naintscher. Der Funktionär stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers gegeben hat. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Naintscher auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Ewald Gugatschka: "Natürlich war der Herbst alles andere zufriedenstellend. So ehrlich muss man sein. Wir hatten uns viel vorgenommen, vor allem nach dem starken Frühjahr. Das war im Herbst leider sehr wenig. Aber gut, wir müssen da durchtauchen, um im Frühjahr anzugreifen."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Ewald Gugatschka: "Man sollte Dechantskirchen und St. Jakob für den Titel nicht vergessen. Dementsprechend fällt auch meine Antwort aus. Auch St. Ruprecht kann den Titel holen. Für St. Lorenzen, Mitterdorf und Stubenberg wird es schwer werden. Und natürlich müssen auch wir Vollgas geben."

LIGAPORTAL: Trainingsstart war bereits?

Ewald Gugatschka: "Jawohl, die Burschen haben am 27. Jänner zu trainieren begonnen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Ewald Gugatschka: "Nino Dibael von Hofkirchen, Michael Wohlmuth aus der Weststeiermark und Slaven Hlisc werden uns zur Verfügung stehen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Ewald Gugatschka: "Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und haben drei Kaderspieler dafür dazugeholt. Zwei junge Spieler aus der Umgebung Nico Redolfi wurde wieder für ein Jahr aktiviert. Der Herbst ist erst mit dem neuen Trainer besser geworden. Hlisc wird für die nötigen Tore sorgen. Das wird schon. Wir sind guter Dinge."

