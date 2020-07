FC Pinggau-Friedberg: Von neuer Sportanlage bis Ziele für die neue Saison

Details Sonntag, 19. Juli 2020 20:29

In den letzten Wochen und Monaten stellte man sich viele Fragen. Die Ungewissheit war groß, ob im österreichischen Amateurfußball die Meisterschaften fortgesetzt werden können. Der Spielverderber dafür: Das Corona Virus. Doch nachdem in der Bundesliga und Ersten Liga das runde Leder wieder rollt und die Saison weitergeführt wurde, so setzte man den Spielbetrieb in den unteren Ligen und Klassen aus – Saisonabbruch. Am letzten August Wochenende soll aber der Startschuss für die neue Saison fallen.

Positiv in die Zukunft blicken. Auch das ist das Motto vom FC Pinggau-Friedberg.

Ligaportal.at im sprach mit FC Pinggau-Friedberg Obmann Manfred Pfeffer über die aktuelle Situation und den Restart für die neue Saison in der Gebietsliga Ost:

Kader bis auf eine Verstärkung unverändert

Die Mannschaft von Trainer Thomas Urbanek will mit fast den identen Kader die neue Saison in Angriff nehmen. Die Nordoststeirer verstärkten sich mit Rok Smid vom SV Rohrbach (Unterliga Ost). Der Slowene durchlief in seiner Fußballkarriere Vereine wie Maria Saal (Kärntner Liga), den SC Pinkafeld (Burgenlandliga), SV Eberau (2. Liga Süd Burgenland), SC Oberpullendorf (2. Liga Mitte Burgenland), bis zuletzt Rohrbach, wo Smid in fünf Partien zweimal netzte. Für den FC Pinggau-Friedberg eine absolute Verstärkung, welche am vergangenen Freitag beim ersten Aufbauspiel gegen Vorau beim 1:1 schon im Aufgebot stand. Am kommenden Samstag, 25. Juli darf sich die Neuerwerbung auf ein Wiedersehen gegen seinen Ex-Klub Rohrbach freuen.

Bauarbeiten der Sportanlage voll im Gange

Nicht nur personell hat man sich beim FC Pinggau-Friedberg verändert. Auch die Sportanlage in Friedberg soll spätestens bis zur 3. Meisterschaftsrunde, wenn es im ersten Heimspiel der Saison gegen Dechantskirchen geht, im neuen Glanz erstrahlen. „Da hätten wir nichts dagegen, wenn wir das erste Heimmatch gewinnen“, so Obmann Pfeffer zum Eröffnungsspiel in der „neuen“ Heimstätte.

„Vorderer Bereich der Tabelle“

Die coronabedingte Abbruchsaison absolvierte der FC Pinggau-Friedberg auf Platz 6. Für die neue Saison hat man sich aber mehr vorgenommen – man will oben mitmischen. Obmann Manfred Pfeffer dazu: „Mit einem Mittelfeldplatz geben wir uns nicht zufrieden!“

By: Ligaportal.at/Patrick Woppel

