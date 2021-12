Mit Kantine West im Rücken: St. Ruprecht hat Platz 2 im Visier

Details Mittwoch, 22. Dezember 2021 15:05

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SC St. Ruprecht an der Raab in der Gebietsliga Ost beendete die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz und dürfte zufrieden sein. Man überwintert mit 26 Zählern auf dem Konto. Auf Tabellenführer Dechantskirchen fehlen sieben Punkte - kein geringer Rückstand, aber ein aufholbarer. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Stefan Fiedler, dem Co-Trainer gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Stefan Fiedler: "Wir sind fulminant in die Saison gestartet, doch leider hatten wir gerade in den wichtigen Runden einen kleinen Hänger! Trotzdem sind wir nicht unzufrieden, da wir wissen woran wir arbeiten müssen, und auf Schlagdistanz nach ganz vorne sind!"

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Stefan Fiedler: "Die Stimmung beim SCR ist meistens sehr gut! Und wenn wir eine gute Rückrunde spielen, wird die Kantine West wieder brennen! Ein Danke auch an alle Fans, die uns Zuhause und Auswärts so toll unterstützen!"

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Stefan Fiedler: "Manuel Bucsek wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir würden gerne noch junge Spieler für die Flügelpositionen verpflichten."

LIGAPORTAL: Wo gibt es Handlungsbedarf?

Stefan Fiedler: "Wir haben einen sehr guten und breiten Kader! Aber gerade auf den Außenbahnen würde wir uns noch Verstärkung wünschen!"

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Stefan Fiedler: "Mark Voit hat leider einen Schlüsselbeinbruch erlitten, aber bis zum Rückrundenstart sollte er wieder einsatzbereit sein."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Stefan Fiedler: "Ziel ist ganz klar eine gute Rückrunde zu spielen und verletzungsfrei zu bleiben, dann sollte Platz 2 auch möglich sein!"

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Stefan Fiedler: "Wir alle hoffen natürlich auf eine halbwegs normale Rückrunde und einen sportlichen Saisonausgang ohne Abbrüche!"

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Stefan Fiedler: "Dechantskirchen!"

