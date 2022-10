Weiz schießt Schönegg mit 8 Toren aus dem Stadion und aus dem Cup

Details Mittwoch, 26. Oktober 2022 14:34

Im Viertelfinale des Steirer-Cups kam es zum Duell zwischen dem UFC Schönegg aus der Gebietsliga Ost und dem SC Weiz aus der Regionalliga Mitte. Die Gäste gingen als glasklarer Favorit ins Spiel - nicht nur weil man vier Klassen über dem Gegner spielt, sondern vor allem weil die Weizer nächstes Jahr unbedingt im ÖFB-Cup antreten wollen. Nachdem es über die Liga wohl einen Abstiegskampf geben wird, könnte die Qualifikation über den Steirer-Cup-Sieg ein einfacherer Weg werden. Jetzt steht man jedenfalls im Halbfinale, denn gegen Schönegg feierten die Mannen von Trainer Jörg Schirgi einen 8:0-Kantersieg. Man ließ keine Zweifel über den Aufstieg aufkommen.

Schnelle und klare Weizer Führung

Das Spiel ist noch keine zwei Minuten alt und schon steht es 1:0 für die Weizer.Poposki verwertet einen Nachschuss nach einem Freistoß genau ins lange Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Sanjin Vrebac erhöht auf 2:0 - Angriff über rechts, Vebrac kommt in der Mitte zum Ball und knallt das Leder unhaltbar unter die Latte.und es ist für klare Verhältnisse gesorgt. Schönegg lässt sich von den Gegentreffern zwar nich beirren, doch die Unterlegenheit ist deutlich sichtbar. Dann machen es sich die Schönegger auch noch selbst schwer, denn Pöttler sieht Rot. Der daraus resultierende Freistoß führt zum 3:0 - Koca trifft nach einem Freistoß via Stange ins Tor. In der 38 Minute das 4:0 - Hinteregger kommt am Strafraum zum Schuss und wieder passt das Leder genau ins linke Eck neben die Stange. Kurz darauf das 5:0 durch Koca, worauf es in die Pause geht. Weiz präsentiert sich enorm kompakt, im Abschluss effektiv und spielerisch überlegen - das ergibt eine klare 5:0-Führung.

Weiz lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit schalten die Weizer einen Gang zurück, doch Vrabec erhöht in der 63. Minute auf 6:0. Die Weizer haben aber noch lange nicht genug. In der 78. Minute erhöht Poposki mit einer sehenswerten Einzelleistung, worauf Ismar Husic auch noch das 8:0 nachlegt. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Ich denke, dass die Mannschaft hat heute sehr konzentriert gespielt und verdient auch in dieser Höhe gewonnen. Natürlich hat uns das schnelle Tor in die Hände gespielt. Ich bin stolz auf die Leistung. Jetz gilt es, den Schwung von dieser Partie in die letzte Hinrundenpartie gegen Gurten mitzunehmen."