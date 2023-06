Die steirischen Meister 2022/23 - USV Grafendorf kehrt in die Unterliga zurück!

Details Montag, 26. Juni 2023 17:38

Vor fünf Jahren war der USV Grafendorf aus der Unterliga Ost in die Gebietsliga abgestiegen. In der letzten Saison lieferte man sich ein spannendes Duell mit dem SV St.Ruprecht um den Titel, den man am Ende punktgleich für sich entscheiden konnte. Somit steigt Grafendorf auf und ist in der Unterliga zurück. Mittlerweile hat sich auch der Konkurrent gegen die Reserve aus Weiz für die Unterliga qualifiziert und so kann das Duell der beiden Teams in der nächsten Saison weiter gehen.

Spannung bis zum letzten Spieltag

In der letzten Runde konnte man auch Stubenberg bezwingen und somit den Meistertitel sichern! Es war dies der krönende Abschluss für die Grafendorfer in einer mehr als spannenden Gebietsliga-Saison. Auch im letzten Spiel traf Emir Garibovic und drehte die letzte Partie mit seinem Doppelpack für USV Grafendorf. Wieder einmal hatte er für die Gastgeber getroffen, wie insgesamt 23 Mal in dieser Saison. Man hatte die Nerven behalten und den ersten Tabellenplatz verteidigt.

Rückkehr nach dem Abstieg 2018

Vor genau 20 Jahren in der Saison 2002/2003 war man in die Unterliga Ost aufgestiegen, in der man sich bis 2018 gehalten hatte. Fünfzehn, der damaligen zwanzig Spieler sind immer noch im Verein. Das nennt man Kontinuität. Zudem sind aktuell 14 ehemalige Jugendspieler des Vereins im Team. Hart hat man gearbeitet um das Comeback in der Unterliga feiern zu können.

In Grafendorf wird Zusammenhalt groß geschrieben- das Team von Trainer Franz Fuchs lebt aus diesem Zusammenhalt. Die Mannschaftsleistung steht immer im Mittelpunkt. Der Vereinsführung war es wichtig mit möglichst vielen heimischen Spielern die Gebietsliga zu bestreiten. Man hat lediglich zwei Legionäre in der Mannschaft, die nach fünf Jahren längst zum Verein gehören.

Rückkehr nach fünf Jahren in die Unterliga Ost

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt Grafendorf einen Aufstiegsplatz ein und wird kommende Saison eine Etage höher spielen. Mit der Offensive des Heimteams musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach nunmehr 26 Spielen war USV KAGER Bau Grafendorf mit 70 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Zudem stand die Defensive mit gerade einmal 26 Gegentoren sicher.

Ein kleiner Rückblick in Zahlen und Fakten

Zum Saisonende blickt USV Grafendorf auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 19 Siege, sechs Unentschieden und lediglich eine Pleite. Grafendorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Mit St.Ruprecht hatte man einen tollen Konkurrenten - dank der direkten Vergleiche liegt man nun am Ende auf dem 1.Tabellenplatz und steigt auf.

Der Verein hat ein tolles Fanaufkommen, organisiert Fahrten zu Auswärtsspielen und die Unterliga kann sich über den Rückkehrer freuen.

Bericht Florian Kober

