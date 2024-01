SV Hirnsdorf - Trainer Norbert Eggler mit klaren Worten

Details Sonntag, 21. Januar 2024 18:48

Der SV Hirnsdorf verfügt über eine außergewöhnliche Fankultur, einen großen Zusammenhalt und mit Norbert Eggler seit Sommer über einen Trainer, der schnell zum Mittelpunkt in der Vereinsgemeinschaft wurde. Aktuell ist man auf dem 4.Platz in der Gebietsliga Ost und hat alle Möglichkeiten in der nächsten Saison im Feistritztal Stadion wieder Unterligisten zu empfangen.

Norbert Eggler möchte den SV Hirnsdorf in die Unterliga führen - heuer ist es das Ziel so weit wie möglich oben in der Tabelle zu stehen

Das Team beeindruckte mit der zweitbesten Offensive der Liga, erzielte bereits 34 Tore und könnte im Frühjahr für weitere Überraschungen sorgen, wenn die Form beibehalten wird. Dazu verstärkte man sich bisher mit Alexander Grabmayer aus Großsteinbach und startet am 23. Jänner das offizielle Training. In den letzten Wochen bekam das Team bereits ein Programm für das Heimtraining, das auch fleißig absolviert wurde.

Norbert Eggler im Wordrap !

Beckenbauer - "Die Reaktionen auf seinen Tod aus der ganzen Welt zeigen, dass er eine ganz große Persönlichkeit in unserem Sport war. Er war Meister, Weltmeister als Spieler und als Trainer - mehr braucht man eh nicht zu sagen - er wird fehlen!"

SV Hirnsdorf - "Das ist wirklich ein toller Verein. Über die letzten Jahre hat man sich kontinuierlich weiterentwickelt - es spielen Kicker aus dem Umfeld und es gibt eine echte Fankultur! Viele Menschen, die sich für den Club engagieren!"

Das beste Spiel meines Lebens - "Als Spieler hatte ich ein besonderes Erlebnis. Der Trainer in Großsteinbach setzte mich mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft ein und ich habe dann mein erstes Tor erzielt - als Trainer dann selber als Verantwortlicher in Großsteinbach: wir haben Dechantskirchen besiegt !"

Lieblingsessen - "Ohne Diskussion - das kann bei mir nur ein Steak sein!"

Getränk - "Ich liebe wirklich Leitungswasser mit Zitrone - aber ein Weizen habe ich auch immer daheim!"

Lieblingsspieler - "Leroy Sane!"

Man hatte im Herbst viele starke Momente und spekuliert auf weitere Ergebnisse in der Rückrunde

Lieblingsverein - "Seitdem ich denken kann, bin ich Bayern Fan. Mein zweiter Verein ist der AC Milan - das kam mit van Basten, Gullit und Rijkaard - nach den beiden Clubs kommt für mich lange nichts!"

Persönliche Ziele im Fußball - "Ich möchte mit Hirnsdorf aufsteigen, weil ich möchte in höhere Ligen."

Ligaportal - "Ich lese täglich darin - für die Amateure ist das mittlerweile das wichtigste Medium. Ihr macht das richtig gut!"

Tabelle GL Oststeiermark

Bericht Florian Kober