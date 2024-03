Abgerechnet wird zum Schluss! Der USV St. Lorenzen blickt motiviert nach vorne.

Details Mittwoch, 06. März 2024 23:00

Mit lediglich einem Sieg und zwei Unentschieden konnte der letztjährige Meister der 1. Klasse Ost A im Herbst nicht überzeugen. Wenig überraschend also, dass der USV St. Lorenzen am Wechsel als Tabellenschlusslicht in die Winterpause ging. Damit der Aufsteiger die Gebietsliga Ost nicht schlagartig wieder verlässt, braucht es im Frühjahr eine deutliche Leistungssteigerung. Coach Dietmar Prenner zeigt sich im LIGAPORTAL-Interview kämpferisch.







Im Sommer 2023 wurde der Meistertitel gefeiert

Wieder in die Siegesspur finden

Die Jungs vom Fuße des Wechsels marschierten letzte Saison regelrecht zum direkten Wiederaufstieg - 17 Siege aus 22 Partien wurden gefeiert. Doch mit dem Aufstieg in die Gebietsliga Ost ging der Siegesflow verloren. Allen Beteiligten ist bewusst, dass ein Sieg (2:1 gegen Weiz II) in 13 Spielen viel zu wenig ist. Darüber hinaus stellt man mit einem Torverhältnis von 15:43 die schwächste Offensive, sowie auch die anfälligste Defensive der Liga. Die Zahlen und Statistiken lügen nicht und somit wartet jede Menge Arbeit auf Coach Prenner und seine Mannschaft. Kann man die Abstiegsplätze noch verlassen?

Interview:

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?



TRAINER PRENNER: Hervorragend! Wir halten als Team zusammen und die Trainingsbeteiligung ist nach wie vor überragend - so macht das Training Spaß.



LIGAPORTAL: Kann man etwas Positives aus der verkorksten Herbstsaison mitnehmen?



TRAINER PRENNER: Wir blicken nach vorne und sind hochmotiviert!



LIGAPORTAL: Wie lief die Wintervorbereitung? Waren die Testspiele bislang zufriedenstellend?



TRAINER PRENNER: Zwei Wochenenden wurden gemeinsam bei intensiven Trainings am eigenen Sportgelände verbracht. Die Testspiele waren durchwegs stark, mit Teams aus höheren Ligen konnte man mithalten.



LIGAPORTAL: Gibt es aktuell verletzte Spieler?



TRAINER PRENNER: Leider fällt Kapitän und Toptorjäger Kevin Wiedner aufgrund einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Ansonsten sind wir von Verletzungen verschont.



LIGAPORTAL: Gab es personelle Änderungen im Kader?



TRAINER PRENNER: Mit Kern, Kosnik und Smid konnten erfahrene Legionäre verpflichtet werden. Marcel Spandl kehrt zu uns, seinem Jugendverein, zurück. Er hütete zuletzt beim Oberligisten Waldbach das Tor. Im Gegenzug wurden zwei Legionäre verabschiedet.



LIGAPORTAL: Die Zielsetzung ist aufgrund der Tabellensituation klar, der Abstieg soll vermieden werden. Wie soll das gelingen?



TRAINER PRENNER: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Abgerechnet wird zum Schluss!



LIGAPORTAL: Wie viele Punkte werden für den Klassenerhalt nötig sein?



TRAINER PRENNER: Um den Abstieg oder die Relegation zu vermeiden, wird es wohl circa 28 Punkte brauchen.



LIGAPORTAL: Spannung herrscht auch an der Spitze. Wer wird am Ende der Saison den Meisterthron besetzen?



TRAINER PRENNER: Oberes Feistritztal ist für mich der Favorit.



LIGAPORTAL: Und wer wird Österreichs Nummer 1?



TRAINER PRENNER: Natürlich Sturm Graz!



LIGAPORTAL: Abgesehen vom sportlichen Erfolg - was wünschen Sie sich für die Zukunft?



TRAINER PRENNER: Gesundheit, Zusammenhalt in der Familie und in Freundschaften.

Bild: USV St. Lorenzen Facebook

Bericht: JN

