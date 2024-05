Gebietsliga Ost - der Kampf um den Aufstieg ist voll entfacht! - der Titel geht nach St. Johann oder nach Birkfeld

Details Montag, 13. Mai 2024 21:37

Die Gebietsliga Ost bot schon im letzten Jahr einen wahren Krimi un den Aufstieg in die Unterliga. In dieser Saison ist entfachte ein Zweitkampf zwischen dem FC Oberes Feistritztal aus Birkfeld und dem dem FC St. Johann / Haide. Über lange Zeit konnten andere Vereine wie St. Kathrein und Hirnsdorf noch im Kampf mitschwimmen, mittlerweile haben die beiden Teams genug Abstand um den Titel unter sich auszumachen. In der letzten Saison stieg Grafendorf auf und auch St. Ruprecht erreichte über die Relegation gegen Weiz die Unterliga Ost.

St. Johann / Haide spielt eine bärenstarke und grundsolide Saison und ist der aktuelle Tabellenführer der Liga

Spiele vom Wochenende im Rückblick

Am Wochende ließ der FC Oberes Feistritzal zwei Punkte in Schönegg liegen. Hier geht es zum Spielbericht. Der unmittelbare Gegner punktete voll und holte gegen Stubenberg mit einem 5:2 drei weitere Zähler im Duell um den Titel. Hier geht es zum Spielbericht.

Stimme zum Spiel FC Oberes Feistritztal

Roland Wurm - Sportlicher Leiter

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen starken Gegner. Es war ein Abnutzungskampf über 90 Minuten, in dem beide Mannschaften alles raus gehaut haben. Über Phasen hatte jede Mannschaft ihre guten Minuten, wobei wir in der zweiten Hälfte eine Topchance aufs Führungstor hatten. Im Endeffekt wohl ein gerechtes Remis, mit dem wir durchaus gut leben können.“

Lukas Wurm übernahm mitten im Bewerb das Team aus Birkfeld und ist als junger Trainer voll engagiert bei der Sache

So steht es im Meisterschaftsfinale - Zweikampf um den Titel

St. Kathrein holte die Herbstmeisterschaft, dann hatte das Team eine kleine Schwächephase und schon zogen die Konkurrenten davon. Oberes Feistritztal schwächelte zwischendurch, punktet jetzt wieder. Der Tabellenführer aus St. Johann spielt eine solide Saison, zeigt kaum Schwächen und sammelt Woche für Woche wie ein Eichhörnchen seine Punkte.

Zudem ist das Team eine wahre Macht auf der eigenen Anlage, lediglich bei einem Spiel verließ die Mannschaft als Verlierer den Platz. In der Rückrunde holte man sieben Siege und zwei Unentschieden - man ist im Frühjahr unbesiegt.

Die Birkfelder verloren hingegen zwei Spiele im Frühjahr - das waren wichtige Punkte, die am Ende fehlen könnten. Das Team ist zu Hause keine Macht, als Spitzenmannschaft verlor man im eigenen Stadion bereits vier Spiele, dafür ist man auswärts das erolgreichste Team der Liga.

Am 17.05.2024 um 19 Uhr empfängt der FC Oberes Feistritztal das Team aus Naintsch - drei Punkte sind dann Pflicht für den Aufstiegsaspiranten. St. Johann tritt am selben Tag zum Spiel bei der jungen Mannschaft des SC Weiz an. Es bleibt ein Krimi in der beliebten Liga in der Oststeiermark.

Tabelle Gebietsliga Ost

Bericht Florian Kober

