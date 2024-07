USV Albersdorf mitten in der Saisonvorbereitung - "Abstiegskampf ist kein Ziel für uns!"

Details Montag, 29. Juli 2024 18:58

Der USV Albersdorf-Prebuch stieg im Sommer 2023 mit Langzeittrainer Erich Klug in die Gebietsliga Ost auf. Es war dies der erste Aufstieg des Vereins, der bis dahin fast vierzig Jahre in der 1.Klasse verweilte. Über Jahre baute der Club rund um den Trainer und den Sportlichen Leiter Thomas Witting sein Team auf und man kann auf stolze Jahre zurückblicken.

Die Schwarz-Gelben haben sich im Umfeld großer Vereine wie dem SC Weiz oder dem FC Gleisdorf etabliert

Aufstieg im Sommer 2023 - das Team war in der Gebietsliga angekommen

Vor einem Jahr startete man dann in der Gebietsliga, weiterhin getragen von vielen Fans und einem positiven Umfeld. Im Frühjahr war man mit den gezeigten Leistungen nicht mehr ganz zufrieden und man entschloss sich zu einem Neustart. Trainer Klug hatte mittlerweile das Interesse von anderen Vereinen geweckt und so wechselte er noch im Laufe der Saison nach Gutenberg.

Die Mischung aus Qualität und Manschaftsgeist steht seit Jahren im Vordergrund des aufstrebenden Vereins

Im Sommer 2024 folgen weitere Schritte

Mit Christian Mayer holte man einen ehemaligen Albersdorf Kicker zurück in den Verein und übergab ihm die Rolle als Chefcoach. Manuel Kulmer ist sein Co-Trainer - beide Übungsleiter haben reichlich "Stallgeruch" und kennen den Club, der zwischen Gleisdorf und Weiz über eine herausragende Sportanlage verfügt, wie ihre Westentasche.

Man verfügt mit Daniel Küronja über einen engagierten Tormann-Trainer und hat mit Werner Sauseng einen Individualtrainer. Alles ist organisiert und macht einen überlegten Eindruck.

Im Sommer machte man einen weiteren Schritt - es war möglich einige ambitionierte Spieler zu engagieren. Mit Nico Strasser holte man einen Defensiv-Spezialisten aus dem benachbarten St.Ruprecht, für das Mittelfeld kamen Daniel Pischinger aus St.Stefan und Krijon Alijaj aus Kaindorf. Mit Milan Molnar gelang es einen treffsicheren Routinier für den Angriff zu engagieren. Mit Rene Gragger (Nitscha) und Albunit Berbatovci (Pircha) verließen zwei verdiente Spieler den Club.

Statement Thomas Witting - Sportlicher Leiter

"Es war einfach an der Zeit, wir wollten nach Jahren etwas Neues auszuprobieren. Es waren erfolgreiche Jahre, das darf man nie vergessen. Unser neuer Trainer war der Kandidat, den wir haben wollten. Das Training läuft ausgezeichnet, alle sind motiviert. Unser Ziel ist es weiterhin, dass wir uns in der Liga etablieren. Mit dem Elan und den Neuverpflichtungen sollten wir schon im oberen Drittel landen können.

Auch wenn wir noch nicht so lange in der Liga sind, es ist nicht unser Ziel im Herbst gegen den Abstieg zu spielen. Der Verein hat einen tollen Rückhalt, in Kürze gibt es wieder die Abos zu kaufen und wir möchten sportlichen Erfolg erzielen und die Zuschauer unterhalten!"

Bericht Florian Kober

