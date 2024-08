Harte Vorbereitung für den SV Gutenberg - Klug: "Ich fordere Disziplin!"

Details Donnerstag, 01. August 2024 17:20

Der SV Gutenberg hat eine schwere Saison hinter sich. Man spielte in der Unterliga Ost und kam nie richtig in die Spur. Nach mehreren Trainern an der Seitenlinie, machte man kurz vor Schluss Nägel mit Köpfen und verpflichtete den Erfolgstrainer Erich Klug vom USV Albersdorf. Der ehemalige Keeper hatte über Jahre die Albersdorfer geformt und übernahm den Tabellenletzten kurz vor Ende der Saison. Klug war keinen Tag arbeitslos, hatte mehrere Angebote und entschied sich für das Projekt in Gutenberg. Als Co-Trainer steht ihm Jürgen Gottlieb zur Seite.

Erich Klug arbeitet mit dem Team, dem Verein und den Trainern am Erfolg des Traditiionsvereins aus der Oststeiermark

Abstieg und Neubeginn

Am Ende stand der Abstieg und nun startet man in der Gebietsliga Ost. Es folgte ein Umbruch und man verabschiedete neun Spieler. Neue Kräfte wurden zum Traditionsverein geholt. Aus Kumberg verpflichtete man Filip Pesa, Lukas Gruber wechselte aus Seiersberg in die Oststeiermark, Johann Mayr kam aus St.Radegund.

Darius Durbalau soll das Team unterstützen wie die Jugendspieler Christopher Sauseng, Konrad Brandner und der ehemalige Gutenberg Spieler Sascha Fallent.

Trainer Erich Klug im Interview

Servus Erich, wie läuft die Vorbereitung?

"Man muss da mehrere Faktoren sehen. Ich bin bei einem Verein, der sportlich schwere Zeiten hinter sich hat. Wir sind ein Absteiger, das ist nun einfach einmal so - aber: die Jungs trainieren sehr fleißig und es ist meine Aufgabe die Spieler zu positiven Gedanken zu bringen."

In den letzten Jahren hattest du nur Erfolg!

"Ja, das ist jetzt eine komplett andere Aufgabe. Zudem sind viele Spieler gekommen, die werden jetzt in das Team eingebaut. Jeder Spieler beginnt mit den gleichen Voraussetzungen, es wird sich eine starke Truppe etablieren!"

Sind alle Spieler an Board?

"Naja, man kennt das ja. Es gibt Urlaube und es sind nicht immer alle Spieler beim Training. Daran möchte ich in der Zukunft arbeiten - das soll nicht heißen, dass wir keine gute Beteiligung haben. Alles sind engagiert und wir haben jetzt auch eine App - Trainingsausfall ohne Mitteilung akzeptiere ich nicht. Da muss schon eine Disziplin her - wir wollen ja was erreichen in der Zukunft!"

Was sind eure Ziele?

"Ich bin nicht nach Gutenberg gekommen um gegen den Abstieg zu spielen. Das kann auch nicht der Anspruch dieses Vereins sein. Im Hintergrund stellen sich gerade ein paar Dinge neu auf, aber das ist auch nicht mein Thema. Ich konzentriere mich auf das Training und das erwarte ich auch von meinen Spielern. Ich möchte keine Prognosen abgeben, einfach nur haben, dass wir uns weiterentwickeln. Das positive Element muss wieder in die Köpfe!"

Dazu tragen die Ergebnisse in der Vorbereitung aber nicht unbedingt bei!

"Ja das stimmt, wir haben im Sommer ausschließlich richtige Brocken in den Vorbereitungsspielen. Das muss man akzeptieren, gegen Semriach werden noch andere verlieren. Gleisdorf Reserve ist halt auch kein Jausengegner. Feldkirchen ist eine der spielstärksten Teams in der Unterliga. Egal, wir lernen immer was - ich glaube an dieses Team und den Verein!"

Es hätte aber einfachere Aufgaben für dich gegeben!

"Ja da ist was dran - aber ich war mir sicher, dass ich diese Aufgabe annehmen möchte. In den letzten Jahren war es auch nicht immer einfach, was ist schon einfach? Gutenberg wusste was sie von mir bekommen und das bekommen sie jetzt. Nur mit konsequenter Arbeit und Disziplin kann man was erreichen."

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.