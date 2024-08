"Die Leistungsdichte ist extrem hoch!" - Franz Czadil im Interview

Details Samstag, 03. August 2024 15:39

Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Gebietsliga Ost hat Ligaportal den Trainer des USV St. Kathrein, Franz Czadil, zu einem ausführlichen Interview getroffen. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase gibt Czadil Einblicke in die aktuelle Verfassung seiner Mannschaft, die Herausforderungen in der bevorstehenden Saison und seine persönlichen Ambitionen.

Ligaportal: Herr Czadil, die neue Saison steht vor der Tür. Wie ist Ihre Mannschaft in die Vorbereitung gestartet?

Franz Czadil: Wir sind seit vier Wochen im Training und ich muss sagen, die Einstellung der Mannschaft ist hervorragend. Die Spieler sind motiviert, arbeiten hart und der Teamspirit ist wirklich gut. Jeder weiß, dass bei uns seit Jahren der Zusammenhalt der Schlüssel zu unserem Erfolg ist.

Ligaportal: Gab es während der Vorbereitung Schwierigkeiten oder besondere Herausforderungen?

Franz Czadil: Ja, es ist natürlich nie ideal, wenn man nicht den gesamten Kader zur Verfügung hat. Wegen Verletzungen und Urlaubsabwesenheiten konnten wir noch nicht in voller Besetzung trainieren. Das ist ärgerlich, aber die Jungs, die da sind, geben ihr Bestes und sind voll fokussiert auf den Saisonstart.

Ligaportal: Haben Sie Veränderungen im Kader zu verzeichnen?

Franz Czadil: Es gab ein paar Abgänge in der Sommerpause, was für einen kleineren Verein wie unseren leider normal ist. Spieler wechseln aus verschiedenen Gründen den Verein, sei es wegen beruflicher oder persönlicher Veränderungen. Aber wir haben auch gute Neuerwerbungen gemacht, die uns sicherlich verstärken werden. Wichtig ist, dass alle verstehen: Diese Mannschaft lebt seit Jahren vom Zusammenhalt.

Ligaportal: In der letzten Saison wurden Sie Herbstmeister und schlossen am Ende auf dem dritten Platz ab. Wie sehen Sie die kommende Saison und was sind Ihre Ziele?

Franz Czadil: Die letzte Saison hat gezeigt, dass wir auf einem hohen Niveau spielen können. Leider haben wir nach der Winterpause ein paar Spiele nicht optimal gespielt und schon zogen die beiden anderen Teams davon. Jetzt sind wir sozusagen der Gejagte. Diese Liga ist sehr stark und ausgeglichen. Es kommen gute Mannschaften hinzu und es wird einige Derbys geben. Jedes der 14 Teams kann die anderen besiegen, die Leistungsdichte ist extrem hoch. Unser Ziel ist es natürlich, wieder oben mitzuspielen und an die Erfolge der letzten Saison anzuknüpfen.

Ligaportal: Wie ist Ihre persönliche Situation bei St. Kathrein? Gab es Überlegungen, den Verein zu wechseln?

Franz Czadil: Ich hatte natürlich auch Anfragen von anderen Vereinen, was mich sehr ehrt. Aber für mich ist dieser Verein eine wichtige Station. Ich möchte gar nicht mehr wechseln. Ich habe Familie, und ich fühle mich sehr wohl in Kathrein. Es ist ein gut geführter Club, in dem man genau weiß, wer man ist und was realistisch ist. Dieser Realismus und die familiäre Atmosphäre machen für mich den Unterschied.

Ligaportal: Der Saisonbeginn steht bevor. Welche Bedeutung hat der Start für Sie und Ihr Team?

Franz Czadil: Die Saison beginnt mit dem Cup, der eine erste Standortbestimmung darstellt, aber mehr auch nicht. Natürlich wollen wir auch im Cup erfolgreich sein, aber die Meisterschaft zählt. Wir wollen wieder oben mitspielen und unsere Leistungen konstant abrufen.

Ligaportal: Welche Teams sehen Sie als die stärksten Konkurrenten in dieser Saison?

Franz Czadil: Es gibt mehrere Teams, die großes Potenzial haben. Ich denke, SV Stubenberg hat eine gute Mannschaft, Kaindorf vermutlich auch. Gutenberg traue ich auch einiges zu. Aber eigentlich haben viele Teams großes Potenzial. Diese Liga ist so ausgeglichen, dass wirklich jede Mannschaft an einem guten Tag die anderen besiegen kann. Das macht die Meisterschaft spannend und herausfordernd zugleich.

Ligaportal: Herr Czadil, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft viel Erfolg für die neue Saison!

Franz Czadil: Vielen Dank, ich freue mich auf die Herausforderungen und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen können.

