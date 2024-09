Manuel Gassenburger: "Wir haben als Verein und Mannschaft viel Potenzial!"

Details Donnerstag, 05. September 2024 16:02

Albersdorf-Prebuch ist mit sechs Punkten aus drei Spielen in die neue Saison der Gebietsliga Ost gestartet. Letztes Wochenende musste die Mannschaft allerdings eine knappe 1:2-Heimniederlage gegen UFC Schönegg hinnehmen. Nun steht am Samstag um 16:00 Uhr das Heimspiel gegen SU Naintsch an, eine Chance, wieder Punkte zu sammeln und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten.

Interview mit Manuel Gassenburger vom USV Albersdorf-Prebuch

Ligaportal: Manuel, du bist nun seit 2014 beim USV Albersdorf-Prebuch. Erzähl uns doch ein wenig von deinem Werdegang im Fußball und wie du zum Verein gekommen bist.

Manuel Gassenburger: Ja, das stimmt. Ich komme aus St. Margarethen und habe ursprünglich beim ATUS angefangen, später war ich dann beim SV Nitscha und habe eine Zeit lang in Paldau gespielt. Das war mir auf Dauer aber zu weit zum Fahren. Es gab dann im Dezember 2013 ein Turnier, wo ich Thomas Witting, unseren Sportlichen Leiter, getroffen habe. So bin ich dann schließlich zu Albersdorf-Prebuch gekommen. Ich spiele als defensiver Allrounder und habe im Laufe der Jahre fast jede Position gespielt, außer Torwart.

Ligaportal: Irgendwann passierte dann aber viel im Verein?

Manuel Gassenburger: Vor ungefähr fünf Jahren gab es dann einen richtigen Umbruch im Verein – man wollte alles professioneller aufstellen. Es gab ein Sichtungstraining, bei dem ich schon einige Spieler kannte, und dann hat sich alles irgendwie gefügt. Freunde von mir und von einigen MItspielern sind zum Verein gekommen, und mit Trainer Erich Klug ging ein richtiger Ruck durch den Verein. Wir hatten damals alteingesessene Zuschauer, die geblieben sind, und es kamen viele neue dazu. Heute ist es so, dass wir bei jedem Spiel 200 Zuschauer im Schnitt haben. Wir haben sogar einen echten Fanclub, was schon besonders ist für uns.

Ligaportal: Das klingt nach einer tollen Entwicklung. Du bist inzwischen auch als Vereinskassier aktiv. Wie kam es dazu?

Manuel Gassenburger: Ja, das stimmt. Vor einem Jahr bin ich Kassier geworden, davor war ich schon Beirat. Ich packe einfach überall an, wo ich gebraucht werde, sei es auf oder neben dem Platz. Der Verein ist mein Leben, zusammen mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder und bin beruflich als Installationstechniker tätig, aber der Fußball hat immer einen zentralen Platz in meinem Leben.

Ligaportal: Was hat sich denn im sportlichen Bereich verändert, seit Erich Klug nicht mehr Trainer ist? Du hast erwähnt, dass es unter dem neuen Trainer Christian Mayer andere Schwerpunkte gibt.

Manuel Gassenburger: Ja, das Training hat sich definitiv verändert. Wir haben jetzt neue Trainer, die neue Ideen mitgebracht haben. Es gibt viel Taktiktraining, und die Vorbereitung war intensiv. Die neuen Spieler haben sich gut eingefügt, und wir funktionieren mittlerweile richtig gut als Mannschaft. Es ist in kurzer Zeit viel passiert – wir machen jetzt auch Videoanalysen. Die Idee dazu kam eigentlich von uns Spielern, und wir haben das dem Vorstand vorgeschlagen. Er hat dann investiert, und jetzt hilft uns die Kamera dabei, unsere Leistungen zu verbessern. Erich Klug hat etwas entwickelt und darauf bauen wir jetzt mit Trainer Mayer auf.

Ligaportal: Du hast dich leider verletzt und kannst momentan nicht spielen. Wie sieht es mit deiner Genesung aus?

Manuel Gassenburger: Ja, leider. Beim Spiel in St. Kathrein habe ich mich bei einem Zweikampf am Knie verletzt. Zum Glück sind die Bänder in Ordnung, aber ich habe eine Verletzung am Schienbein. Im Moment trainiere ich auf dem Fahrrad, und wann ich wieder auf dem Platz stehen kann, wird man sehen. Vermutlich im Oktober, wenn alles gut läuft.

Ligaportal: Was ist deine Aussicht für die kommende Saison? Wo siehst du das Team?

Manuel Gassenburger: Ich denke, wir haben als Verein und Mannschaft viel Potenzial. In der kurzen Zeit, seit wir in die Gebietsliga aufgestiegen sind, hat sich schon viel entwickelt. Wir wollen vorne mitspielen, und wenn wir es in dieser Saison schaffen, im oberen Mittelfeld zu landen, wäre das ein Erfolg. Auf lange Sicht denke ich, dass wir den Schritt schaffen können. Da bin ich ganz zuversichtlich.

Ligaportal: Vielen Dank für das Gespräch, Manuel, und weiterhin gute Besserung!

Manuel Gassenburger: Danke, gerne!

Ligaportal Aussicht:

Unter Trainer Christian Mayer geht der Verein den nächsten Schritt in Richtung eines gefestigten Teams. Nach dem Aufstieg im Sommer 2023 aus der 1. Klasse war Albersdorf-Prebuch noch in der Findungsphase in der Gebietsliga. Die Mannschaft hat sich bisher gut präsentiert, und es scheint, als könne man sich nun im oberen Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Vielleicht gelingt sogar eine Überraschung und man spielt weiter oben mit. Für den Aufstieg könnte es jedoch in dieser Saison noch nicht ganz reichen, aber das Potenzial für die nächsten Jahre ist definitiv vorhanden. Langfristig ist der Schritt in die Unterliga durchaus realistisch.

Die Gebietsliga Ost zeigt sich auch heuer wieder äußerst ausgeglichen, was bedeutet, dass in dieser Saison noch vieles möglich ist. Ein Abstieg oder die unteren Tabellenplätze dürften für Albersdorf-Prebuch in dieser Spielzeit kein Thema sein.

