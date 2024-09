Trainer Norbert Eggler tritt bei Hirnsdorf zurück: "Ich möchte dem Verein eine neue Chance geben"

Details Samstag, 21. September 2024 11:08

Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat Norbert Eggler, Trainer des Gebietsliga-Vereins Hirnsdorf, überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der erfahrene Übungsleiter, der im Sommer 2023 das Traineramt übernommen hatte, zog damit die Konsequenzen aus den zuletzt schwachen Leistungen der Mannschaft. In einer ausführlichen Stellungnahme äußerte sich Eggler zu den Gründen für seinen Rücktritt und zu seiner Zeit bei Hirnsdorf.

Hirnsdorf startet mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen

Eggler blickte mit gemischten Gefühlen auf den Start in die neue Saison: „Wir hatten uns mehr erwartet und wollten den nächsten Schritt machen.“ Trotz hoher Erwartungen verlief der Beginn der neuen Spielzeit nicht nach Plan. Der Verein hatte sich viel vorgenommen, konnte aber die sportlichen Ziele nicht erreichen. „Durch verschiedene Gründe, wie Verletzungen und Urlaube, gerieten wir in einen Stillstand“, erklärte Eggler. Auch das fehlende Spielglück trug seinen Teil bei: „Der Erfolg blieb aus, und es lief einfach irgendwie nicht mehr.“

Diese Negativspirale führte schließlich zu Egglers Entschluss, den Trainerposten frühzeitig aufzugeben. „Aus dieser Kombination entstand die Situation, in der ich mich entschloss, den Weg freizumachen“, sagte er weiter. Der Coach betonte, dass es für ihn wichtig sei, dem Verein genug Zeit zu geben, um die Weichen für den weiteren Saisonverlauf neu zu stellen. „Es ist noch früh genug in der Saison, um eine Kurskorrektur vorzunehmen, und ich möchte nicht im Weg stehen“, so Eggler. „Deshalb entschloss ich mich, diesen Schritt zu gehen.“

Trotz der sportlichen Herausforderungen zeigte sich Eggler positiv über seine Zeit in Hirnsdorf. „Ich war gerne hier. Es ist ein lässiger Verein mit tollem Zusammenhalt.“ Besonders der Teamgeist und die Entwicklung des Clubs beeindruckten ihn: „Der Verein ist erst in der dritten Saison in der Gebietsliga, und der Zusammenhalt innerhalb des Teams war bemerkenswert. Es war eine tolle Zeit.“

Fazit und Aussichten für Norbert Eggler

Eggler verlässt Hirnsdorf im Frieden und ist überzeugt, dass der Verein wieder auf Kurs kommen kann. „Ich gehe im Guten und gebe dem Nachfolger eine faire Chance, mit dieser talentierten Mannschaft weiterzuarbeiten“, sagte der scheidende Trainer. Nach seinem Rücktritts ist Eggler offen für neue Herausforderungen: „Ich habe noch keinen neuen Verein, aber wenn etwas Passendes kommt, bin ich bereit.“

Der Rücktritt von Norbert Eggler kommt zu einem frühen Zeitpunkt der Saison und könnte Hirnsdorf die Möglichkeit bieten, mit einem neuen Trainer eine frische Dynamik zu entwickeln. „Ich wollte dem Verein die Gelegenheit geben, einen neuen Impuls zu setzen", so Eggler abschließend.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Verein in den kommenden Wochen positioniert und ob er den sportlichen Turnaround schaffen wird. Klar ist jedoch, dass Norbert Eggler den Verein nicht ohne Wehmut verlässt, aber mit dem Gefühl, das Richtige für Hirnsdorf und für sich getan zu haben.

Bericht Florian Kober

