Trainerwechsel beim SC Hirnsdorf: Christoph Girardelli wird Chefcoach

Details Freitag, 27. September 2024 19:25

Trainer Norbert Eggler war in der Woche als Trainer vom SV Hirnsdorf zurückgetreten. Nach intensiven Gesprächen entschied der Verein, die Verantwortung an der Seitenlinie in bekannte Hände zu legen.Es fiel die Wahl auf einen Mann aus den eigenen Reihen: Christoph Girardelli, der bisherige Co-Trainer, wird neuer Chefcoach des HSV.

Neuer Hoffnungsträger: Christoph Girardelli übernimmt

Die Vereinsführung von SC Hirnsdorf zeigte sich in einer offiziellen Stellungnahme überzeugt von der Entscheidung: „Er war nicht nur die logische, kurzfristige Lösung – sondern wird auch die logische, langfristige Lösung sein!“ Girardelli genieße das volle Vertrauen von Spielern, Fans und Verantwortlichen. Bereits am vergangenen Wochenende führte er das Team als Interimstrainer zu einem überraschenden Auswärtssieg bei Albersdorf-Prebuch, was seine Position im Verein weiter stärkte. Diese starke Leistung war ausschlaggebend dafür, dass Girardelli nun offiziell zum Cheftrainer ernannt wurde.

An seiner Seite werden weiterhin die beiden Vereinsurgesteine Peter Paierl und Rainer Rath als Co-Trainer fungieren. Für das Torwarttraining bleibt Markus Seifried verantwortlich. Der SC Hirnsdorf zeigt sich optimistisch und freut sich auf eine neue Ära unter Girardelli: „Wir alle freuen uns auf eine tolle Zeit!“, hieß es weiter in der Mitteilung.

Der Vorstand verabschiedete Norbert Eggler mit den Worten: „Danke Norbi für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft!“ Eggler war eine wichtige Stütze des Vereins und nun beginnt die Zeit des Co-Trainers als Chefcoach.

Erfolgreiches Debüt als Interimscoach

Girardelli trat seine Aufgabe zunächst als Interimstrainer an und überraschte gleich im ersten Spiel in neuer Rolle. Am letzten Wochenende gelang dem SC Hirnsdorf unter seiner Führung ein überzeugender Auswärtssieg gegen Albersdorf-Prebuch. Das Team zeigte sich am Wochenende kämpferisch und taktisch diszipliniert, was offenbar auch die Vereinsführung beeindruckte.

Mit dem wichtigen Sieg konnte der SC Hirnsdorf nicht nur drei Punkte sichern, sondern auch Selbstbewusstsein für die kommenden Spiele tanken. Die Spieler scheinen Girardelli zu vertrauen, und der neue Coach bringt frischen Wind in die Mannschaft.

Ein neuer Anfang unter Girardelli

Der SC Hirnsdorf hofft, mit Christoph Girardelli wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Der Verein ist überzeugt, dass Girardelli sowohl kurzfristig als auch langfristig die richtige Wahl ist, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Der neue Trainer steht vor der Herausforderung, die Mannschaft weiter zu stabilisieren und in der Gebietsliga Ost nach oben zu führen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Team unter seiner Führung entwickelt.

Hirnsdorf möchte sich mit einer Serie von Siegen aus der bisherigen Krise befreien und wieder in den oberen Tabellenregionen mitspielen. Girardelli hat nun die Chance, seine Vorstellungen weiter in die Mannschaft zu integrieren und die Weichen für eine erfolgreiche Saison zu stellen.

Ausblick: Neuer Schwung für Hirnsdorf?

Die Erwartungen an den jungen Trainer sind hoch, doch das Vertrauen im Verein ist groß. Mit dem ersten Sieg unter seiner Leitung hat er bereits einen positiven Eindruck hinterlassen. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der SC Hirnsdorf tatsächlich wieder an die Spitze der Gebietsliga Ost herankommen kann.

Bericht Florian Kober

