SV Gutenberg siegt vor über 300 Zuschauern gegen USV Albersdorf-Prebuch mit 2:1

Im Aufeinandertreffen der Gebietsliga Ost konnte der SV Gutenberg einen knappen 2:1-Sieg vor über 300 Zuschauern gegen den USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch erringen. Das Spiel bot den Zuschauern intensive 90 Minuten mit drei Toren und einer Gelb-Roten Karte. Matchwinner war zweifellos Elias Jud, der mit einem Doppelpack für die entscheidenden Tore sorgte.

Ein frühes Tor bringt USV Albersdorf-Prebuch in Führung

Die Partie begann mit einem schnellen Start, bei dem beide Teams sofort versuchten, Druck aufzubauen. Bereits in der 5. Minute gelang es dem USV Albersdorf-Prebuch, die Führung mit einem Fristoß zu übernehmen. Krijon Alijaj traf zum 1:0 für die Gäste und setzte damit ein frühes Zeichen. Der SV Gutenberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte schnell nach einer Antwort.

Nur vier Minuten später zeigte Elias Jud seine Klasse an diesem Tag und erzielte nach Unstimmigkeiten im Spielaufbau der Gäste den Ausgleich für den SV Gutenberg. Mit seinem ersten Tor des Abends brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und sorgte für Begeisterung bei den heimischen Fans. Das Spiel war damit wieder völlig offen und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende erste Halbzeit einstellen.

Beide Teams kämpften weiter um die Vorherrschaft auf dem Platz, doch trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1 zur Halbzeitpause. Die Verteidigungen standen solide und ließen kaum hochkarätige Chancen zu.

Spannung bis zur letzten Minute - am Ende gewinnt der SV Gutenberg

In der zweiten Halbzeit nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Beide Mannschaften wollten den Sieg und kämpften hart um jeden Ball. Besonders Elias Jud zeigte sich in Topform und war eine ständige Bedrohung für die Abwehr von USV Albersdorf-Prebuch.

In der 76. Minute war es erneut Jud, der zum entscheidenden Schlag ausholte. Mit seinem zweiten Tor des Abends brachte er den SV Gutenberg mit 2:1 in Führung. Die Fans des SV Gutenberg jubelten, während die Gäste aus Albersdorf-Prebuch nun unter Druck standen, den Ausgleich zu erzielen.

Die Schlussphase des Spiels war von intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 82. Minute sorgte Oliver Fladerer für Aufsehen, als er eine Gelb-Rote Karte nach einem Foulspiel sah.

Die Gäste mussten die letzten Minuten in Unterzahl spielen, was ihre Aufgabe, den Ausgleich zu erzielen, noch schwieriger machte.

Trotz aller Bemühungen gelang es USV Albersdorf-Prebuch nicht mehr, das Spiel zu drehen. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den 2:1-Sieg für den SV Gutenberg.

Dieses spannende Spiel zeigte erneut, wie unvorhersehbar und packend der Fußball in der Gebietsliga Ost sein kann. Der SV Gutenberg konnte sich durchsetzen und weitere Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Mit acht gelben Karten und einem Platzverweis ging es zeitweise hitzig, aber nie gehässig zu bei diesem Spiel.

Vor dem Spiel hatte der Gast sportlich fair mitgeteilt, dass man sich auf das Duell mit dem ehemaligen Langzeitrainer Klug freue. Albersdorf steht auf dem hervorragenden 3. Platz in der Tabelle und ist für jedes Team in der Liga eine Herausforderung. Gutenberg war sehr stark in die Saison gestartet, hatte dann eine kleine Ergebniskrise und so kamen die drei Punkte gerade richtig.

Stimme zum Spiel:

"Alles in allem ein mehr als gebrauchter Abend in Gutenberg. Wir gratulieren Erich und seinen Gutenbergern aufrichtig zum Sieg." - Aussendung SV Gutenberg

Aufstellungen:

SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Simon Harrer, Elias Raith, Lukas Gruber, Elias Jud, Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Jonas Siegl, Christoph Sauseng, Lorenz Brander, Dariurs Marian Durbalau

Trainer: Erich Klug

- USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Uros Stojkovic, Nico Strasser, Rafael Fink - Krijon Alijaj, Markus Böjtös, Oliver Fladerer, Daniel Stefan Pischinger, Max Pilz - Michael Simut, Alexander Witting

Ersatzspieler: Paul Janisch, Sebastian Schmiedhofer, Sebastian Posch, Rilind Syla, Christian Edlinger, Richárd Martin Kichler

Trainer: Christian Mayer Bericht Florian Kober - Foto USV Albersdorf

Gebietsliga Ost: Gutenberg : Albersdorf-Prebuch - 2:1 (1:1)

76 Elias Jud 2:1

9 Elias Jud 1:1

5 Krijon Alijaj 0:1

