USV St. Lorenzen mit starker 2.Halbzeit - 6:1 gegen FC Almenland II

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:09

In der achten Runde der Gebietsliga Ost konnte der USV St. Lorenzen einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen FC Almenland United II feiern. Trotz eines zunächst ausgeglichenen Spiels mit einem Halbzeitstand von 1:1, dominierte St. Lorenzen die zweite Hälfte und stellte ihre Überlegenheit deutlich unter Beweis. Andrija Novosel war der herausragende Spieler des Tages und trug mit drei Toren maßgeblich zum Sieg bei. Die Gäste aus Almenland konnten dem Druck in der zweiten Halbzeit nicht mehr standhalten.

Ausgeglichener Beginn - zur Pause steht es 1:1

Die Partie begann mit einem intensiven Austausch auf beiden Seiten, doch es war der USV St. Lorenzen, der in der 26. Minute durch Andrija Novosel in Führung ging. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und konnten ihre Überlegenheit im Spielaufbau in die verdiente Führung ummünzen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, gelang es Johannes Harrer von FC Almenland United II, den Ausgleich zu erzielen. Der Treffer war eine Überraschung, denn St. Lorenzen hatte bis dahin das Chancenplus auf ihrer Seite. Mit einem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Pause.

Überlegenheit in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 6:1

Nach der Pause drehte der USV St. Lorenzen deutlich auf und setzte den FC Almenland II zunehmend unter Druck. Domen Kosnik erzielte in der 58. Minute das 2:1 und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, baute Philipp Tauchner den Vorsprung weiter aus und erzielte das 3:1. Die Hausherren ließen den Gästen kaum Zeit zum Verschnaufen und erhöhten durch Simon Putz in der 69. Minute auf 4:1. Der FC Almenland II fand in dieser Phase des Spiels kein Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Gastgeber.

Andrija Novosel, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, krönte seine hervorragende Leistung mit zwei weiteren Toren in der 74. und 88. Minute. Damit sorgte er nicht nur für das halbe Dutzend an Toren, sondern sicherte seiner Mannschaft einen hochverdienten 6:1-Sieg. Der FC Almenland II hatte dem Offensivdrang von St. Lorenzen nichts mehr entgegenzusetzen und musste die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen.

Der Sieg des USV St. Lorenzen war nicht nur in der Höhe verdient, sondern zeugte auch von einer starken Mannschaftsleistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Mit diesem Erfolg festigte das Team seine Position in der Gebietsliga Ost und bewies einmal mehr ihre offensive Stärke und die Fähigkeit, das Spiel zu dominieren. Der FC Almenland II hingegen wird aus dieser Partie Lehren ziehen müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu agieren - Potenzial hat die junge Mannschaft der Gäste genug und sie wird ihre Punkte sammeln.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Lorenzen/W : FC Almenland II - 6:1 (1:1)

88 Andrija Novosel 6:1

74 Andrija Novosel 5:1

69 Simon Putz 4:1

66 Philipp Tauchner 3:1

58 Domen Kosnik 2:1

46 Johannes Harrer 1:1

26 Andrija Novosel 1:0

