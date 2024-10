USV St. Kathrein sichert sich späten Ausgleich gegen SC Weiz II

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:36

Das Duell in der 8. Runde der Gebietsliga Ost endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden zwischen dem USV St. Kathrein und SC Weiz II. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Bill Hofer in Führung, doch der Gastgeber bewies Kampfgeist und sicherte sich kurz vor Schluss dank eines Treffers von Daniel Fuchsbichler den Ausgleich. Eine späte rote Karte für Ismail Telci von SC Weiz II sorgte für zusätzliche Dramatik in einem Spiel, das beide Teams nicht verlieren wollten.

SC Weiz II mit dem besseren Start - Pausenführung für die Gäste

Von Beginn an zeigte SC Weiz II, dass sie gewillt waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die erste große Chance der Partie verwandelte sich in der 27. Minute in einen Treffer, als Bill Hofer die Abwehr der Gastgeber überlistete und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Mit dem 0:1 im Rücken agierten die Gäste weiterhin selbstbewusst und versuchten, die Führung auszubauen. USV St. Kathrein/Off. hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und scheiterte immer wieder an der gut organisierten Defensive von SC Weiz II.

Die Gastgeber kämpften jedoch unermüdlich und suchten nach Wegen, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Mehrmals erarbeiteten sie sich gefährliche Situationen, doch der Ausgleich wollte in der ersten Halbzeit nicht gelingen. Mit der knappen Führung für SC Weiz II ging es in die Pause, und beide Teams wussten, dass noch viel Arbeit vor ihnen lag.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit intensivierte USV St. Kathrein/Off. ihre Offensivbemühungen und drängte auf den Ausgleich. Die Heimmannschaft zeigte mehr Präsenz im Mittelfeld und drückte SC Weiz II zunehmend in die eigene Hälfte. Doch trotz der Bemühungen dauerte es bis zur 81. Minute, bis die Gastgeber endlich für ihren Einsatz belohnt wurden. Daniel Fuchsbichler schoss den ersehnten Ausgleichstreffer, der die Zuschauer jubeln ließ und dem Spiel eine spannende Wendung gab.

Die Schlussminuten waren von hohen Emotionen geprägt. In der 85. Minute schwächte SC Weiz II sich selbst, als Ismail Telci nach einem Foulspiel die rote Karte sah und sein Team in Unterzahl weiterspielen musste. USV St. Kathrein versuchte, den numerischen Vorteil auszunutzen und setzte alles daran, das Spiel noch zu gewinnen. Trotz des hohen Drucks auf die Gäste blieb es am Ende jedoch beim 1:1.

Mit dem Unentschieden konnten beide Teams jeweils einen Punkt mitnehmen. Für USV St. Kathrein bedeutete dies, dass sie nach einem schwierigen Start ins Spiel dennoch mit einem positiven Ergebnis den Platz verließen. SC Weiz II hingegen musste sich trotz der Führung zur Halbzeit mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Das Duell bot den Fans eine umkämpfte Partie mit intensiven Zweikämpfen und zeigte die Leidenschaft, mit der beide Mannschaften auch in dieser Saison agieren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : Weiz II - 1:1 (0:1)

81 Daniel Fuchsbichler 1:1

27 Bill Hofer 0:1

