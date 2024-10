Intensives Derby: Buch/St. Magdalena triumphiert in Dienersdorf mit 4:2

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:53

In einem emotionsgeladenen Derby der Gebietsliga Ost konnte sich Buch/St. Magdalena mit 4:2 gegen den USV Dienersdorf durchsetzen. Bereits zur Halbzeit lag das Gästeteam mit 3:0 in Führung. Im Verlauf des Spiels zeigte sich vor allem Lukas Hammerl in Topform, der mit einem Viererpack glänzte, sich aber danach schwer verletzte. Trotz einer intensiven Aufholjagd von Dienersdorf in der zweiten Halbzeit blieb der Sieg den Gästen nicht mehr zu nehmen.

Frühe Dominanz der Gäste - Hattrick von Hammerl

Schon früh im Spiel zeigten die Gäste ihre Ambitionen. Nach einer ersten Möglichkeit für Dienersdorf, als Werkovits im Tor der Gäste glänzend parierte, übernahm Buch/St. Magdalena die Kontrolle. In der 12. Minute gelang Lukas Hammerl der erste Treffer nach einer perfekt getimten Flanke von Kottan. Nur vier Minuten später folgte das 0:2, wieder war es Hammerl, der nach einem starken Zusammenspiel mit Prem und Brzin traf.

Die Defensive der Heimmannschaft konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten. Noch vor der Halbzeitpause erzielte Hammerl seinen Hattrick. In der 35. Minute baute er nach einem präzisen Pass von Prem die Führung auf 0:3 aus. Die erste Halbzeit war geprägt von der Offensivstärke von Buch/St. Magdalena, während Dienersdorf kaum Chancen hatte, ins Spiel zu kommen.

Dienersdorf kämpft, Buch bleibt souverän - das Derby geht an die Gäste

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Dienersdorf kämpferisch und versuchte, das Blatt zu wenden. Bereits in der 47. Minute verkürzte Patrick Gutmann nach einer Ecke auf 1:3, als er einen Abpraller aus kurzer Distanz verwertete. Doch die Hoffnung der Heimmannschaft wurde schnell gedämpft. In der 63. Minute stellte Lukas Hammerl mit seinem vierten Treffer, nach einem uneigennützigen Zuspiel von Brzin, den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Dienersdorf steckte jedoch nicht auf und kam in der 66. Minute durch Christoph Leitenbauer auf 2:4 heran. Sein Freistoß wurde abgefälscht und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance. Trotz weiterer Bemühungen blieb es jedoch beim Zwei-Tore-Rückstand. Das Spiel wurde zunehmend körperbetonter, was sich auch in einigen hitzigen Situationen auf dem Spielfeld und der Tribüne bemerkbar machte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einer schweren Verletzung von Hammer, die das Derby überschattete.

Nach 93 Minuten endete das Derby mit einem verdienten 4:2-Sieg für Buch/St. Magdalena. Die Gäste bewiesen an diesem Abend nicht nur spielerische Klasse, sondern auch moralische Stärke, indem sie sich im Derby nicht aus der Ruhe bringen ließen und ihren vierten Saisonsieg feierten.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Dienersdorf : Buch/St. Magd. - 2:4 (0:3)

66 Christoph Leitenbauer 2:4

63 Lukas Hammerl 1:4

47 Patrick Gutmann 1:3

35 Lukas Hammerl 0:3

16 Lukas Hammerl 0:2

12 Lukas Hammerl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.