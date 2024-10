SV Gutenberg gewinnt bei SU Naintsch in umkämpften Spiel - Klug Team weiter im Aufwind

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:25

Der SV Gutenberg ist in der LIga angekommen - hier beim 4:1 gegen Buch

Ein umkämpftes Duell in der Gebietsliga Ost fand zwischen SU Naintsch und dem SV Gutenberg statt, das mit einem knappen 2:3-Sieg für die Gäste endete. Bereits zur Halbzeit lag der SV Gutenberg mit 0:2 in Führung, doch SU Naintsch kämpfte sich tapfer zurück ins Spiel. In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal dramatisch, als beide Teams Tore erzielten. Besonders hervorzuheben ist Darius Durbalau, der für den SV Gutenberg den entscheidenden Treffer erzielte und somit zum Matchwinner avancierte.

Gutenberg setzt sich früh in Führung - 2:0 für die Gäste nach 20 Minuten

Naintsch startete zunächst perfekt in die 1.Halbzeit, ab der ersten guten Möglichkeit, die auch zum ersten Tor führte, dominierte der SV Gutenberg dann mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Bereits in der 16. Minute gelang Lorenz Brander der erste Treffer des Spiels. Er verwandelte einen präzisen Steckpass von Daniel Wolf und schob den Ball gekonnt am Torhüter von SU Naintsch vorbei.

Nur vier Minuten später baute Elias Jud die Führung für die Gäste aus. Sein Schuss von außerhalb des Strafraums wurde leicht abgefälscht und fand so den Weg ins Netz, was die Gastgeber unter erheblichen Druck setzte. Kurze Zeit später verletzte sich Oliver Paier schwer und musste ausgewechselt werden, was ws für die Heimmannschaft nicht leichter machte.

Die erste Hälfte endete ohne weitere Tore, wobei SU Naintsch trotzdem keine Schwierigkeiten hatte, dem SV Gutenberg etwas entgegenzusetzen. Die Gastgeber mühten sich permanent den Anschlusstreffer zu erzielen.

Zur Pause stand es 0:2, und es schien, als hätten die Gäste das Spielgeschehen fest im Griff.

Aufholjagd von Naintsch endet in bitterer Niederlage

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SU Naintsch entschlossener und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 76. Minute gelang Manfred Dunst per Kopfball nach einer Unsicherheit in der gegnerischen Abwehr der lang ersehnte Treffer zum 1:2. Die Gastgeber witterten ihre Chance und erhöhten den Druck auf die Abwehr von SV Gutenberg.

In der 85. Minute führte ein Freistoß zu einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor von SV Gutenberg. Der gegnerische Torhüter konnte den Ball nicht festhalten, und Jakob Plech nutzte die Gelegenheit eiskalt, um zum 2:2 auszugleichen. Die Spannung auf dem Feld war greifbar, als beide Teams um den Sieg kämpften.

Doch SV Gutenberg hatte das letzte Wort in diesem umkämpften Match. In der 89. Minute verwandelte Darius Durbalau mit dem ersten Ballkontakt, nach der Einwechslung seine Chanc, zum erneuten Führungstreffer der Gäste. Mit seinem Tor ins kurze Eck zum 2:3 sicherte er seiner Mannschaft den Sieg. Kurz darauf ertönte der Abpfiff, und der SV Gutenberg konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

Für die Zuschauer war es ein aufregendes Spiel mit vielen Wendungen - trotz der Niederlage zeigte SU Naintsch eine beachtliche Moral und Kampfgeist, während SV Gutenberg mit Effizienz und einem Quäntchen Glück die drei Punkte mit nach Hause nahm und nun auf dem 4. Tabellenplatz steht.

Stimme zum Spiel:

Erich Klug - Trainer Gutenberg

„Der Sieg gegen Albersdorf hat uns enormen Rückenwind gegeben, das war in der heutigen Partie deutlich zu spüren. Naintsch war von der ersten Minute an voll motiviert und hat uns richtig gefordert. Es war für uns ein hart erkämpfter Arbeitssieg, nichts wurde uns geschenkt. Doch was mich besonders stolz macht, ist die Moral und der Zusammenhalt unserer Mannschaft. Auch als es eng wurde, haben wir nie aufgegeben, sondern bis zum Schluss gekämpft. Dass wir am Ende noch einmal zurückgekommen sind und tatsächlich das entscheidende 3:2 gemacht haben, zeigt den großen Charakter dieser Truppe. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs und ihre Leistung.“

Aufstellungen:

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer, Paul Sallegger, Oliver Paier, Balthasar Berger (K) - Lukas Kulmer, Clemens Raith, Niklas Kulmer, Paul Ederer - Oliver Paier, Jakob Plech

Ersatzspieler: Maximilian Weißenbacher, Markus Paier, Niklas Zink, Manuel Glössl, Manfred Dunst

Trainer: Johann Falk

- SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Simon Harrer, Fabian Bauer, Lukas Gruber, Elias Jud, Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Jürgen Gottlieb, Christoph Sauseng, Dariurs Marian Durbalau

Trainer: Erich Klug

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Naintsch : Gutenberg - 2:3 (0:2)

89 Dariurs Marian Durbalau 2:3

85 Jakob Plech 2:2

76 Manfred Dunst 1:2

20 Elias Jud 0:2

16 Lorenz Brander 0:1

