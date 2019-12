Zuseher-Statistik: In der Gebietsliga Ost steht die Tabelle kopfüber!

Details Montag, 23. Dezember 2019 20:38

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Ostüber die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. Insgesamt säumten im Herbstdurchgang gezählte 10.390 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen verbesserungsfähigen Schnitt von 114 Beobachtern pro Spiel ergibt. Bei zwei Partien waren immerhin 300 Besucher mit von der Partie: Pinggau-Friedberg gegen Grafendorf (25.08) und St. Ruprecht/Raab gegen Mitterdorf/Raab (26.10) waren die beiden "Herbstknaller".

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. St. Ruprecht/R. 1.240 7 177 2. Pinggau-Fried. 945 6 157 3. Grafendorf 970 7 138 4. St. Johann/H. 770 6 128 5. Dechantskirchen 860 7 122 6. Mitterdorf/R. 835 7 119 7. Festenburg 690 6 115 8. St. Lorenzen/W. 740 7 105 9. Ratten 710 7 101 10. Kaindorf 485 5 97 11. Stubenberg 565 6 94 12. Naintsch 600 7 85 13. St. Jakob/W. 590 7 84 14. Puch bei Weiz 390 6 65

by: Ligaportal/Roo

