Motor stottert: UL-Dauerbrenner Grafendorf nur mehr Gebietsliga-Mittelmaß!

Groß war die Enttäuschung als der USV Kager Holzbau Grafendorf nach einer Verweildauer von eineinhalb Jahrzehnten in der Unterliga Ost, im Sommer 2018 den Weg in die Gebietsliga Ost antreten muss. Im ersten Jahr reicht es dort nur zu einem Platz im abgeschlagenen Mittelfeld. Und auch aktuell sieht der Sachverhalt für die Grafendorfer nicht wirklich rosig aus. Ist am 7. Tabellenplatz rangierend, doch ein satter 8 bzw. 10-Punkte-Rückstand, zum Führungsduo St. Johann/Haide-St. Jakob/Walde gegeben. Demzufolge erlaubt es das "Niemandsland" auch, dass die Truppe von Trainer Günter Rosenkranz sich bereits gezielt auf die Spielzeit 20/21 vorbereiten kann. Wichtig wird wohl auch sein, dass die Schere bezüglich "Heim-Auswärts" nicht noch weiter auseinanderklafft. Aktuell weisen die Grafendorfer am eigenen Platz starke 16 Punkte aus 7 Begegnungen auf. In der Fremde hingegen reicht es aus 6 Spielen nur zu 4 Zählern. Nur wenn es gelingt diesbezüglich den Hebel erfolgreich anzusetzen, ist man wieder eine heiße Option für die "Wohlfühlliga" bzw. für die Unterliga Ost.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: USV Grafendorf

Tabellenplatz: 7. Gebietsliga Ost

Heimtabelle: 4.

Auswärtstabelle: 10.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 3:0 in Mitterdorf/R. (7. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 4 Spiele

höchste Niederlage: 2:6 in St. Ruprecht/R. (9. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,1

bekommene Tore/Heim: 1,1

geschossene Tore/Auswärts: 1,8

bekommene Tore/Auswärts: 2,8

Spiele zu Null: 3

Fairplaybewerb: 13.

erhaltene Karten: 2 rote Karten/1 gelb-rote Karte/29 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Fabian Konrad (7 Treffer)

Der sportliche Leiter Robert Pretterhofer steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Unser Vorhaben war es, nach der Hinrunde wesentlich weiter vorne in der Tabelle platziert zu sein. Aber dafür mangelte es ganz einfach an der erforderlichen Konstanz. Bereits nach den ersten vier Partien, es reichte gerade einmal zu 3 Punkten, stellten wir uns praktisch selber ins Eck. Demnach hat die Mannschaft nun in der Rückrunde die Möglichkeit, unter Beweis zu stellen, dass man im Herbst unter dem Wert geschlagen wurde."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum wieder zur nötigen Stabilität zu finden. Auch ein wichtiger Punkt ist es, in der Offensive effizienter aufzutreten."

Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

"Es wird definitiv zu Nachjustierungen kommen. Der Trainingsstart ist mit Mitte Jänner angesetzt."

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Aufgrund der knappen Punkteabstände sollten doch die jetzigen Top-4 mit Titelchancen ausgestattet zu sein."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Ein Platz unter den besten 5 Teams erscheint doch als eine realistische Vorgabe."

