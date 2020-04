StayAtHome-Wordrap (2): Thomas Arzberger (UFC St. Jakob/Walde/GLO)

Details Dienstag, 21. April 2020 14:06

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Gebietsliga Ost sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zweite Teil kommt vom UFC St. Jakob im Walde. Ligaportal.at konfontierte Kapitän Thomas Arzberger mit einem Wordrap:

(Auch beim UFC St. Jakob/Walde ist man zum "Nichts-Tun" verdammt: Defender Thomas Arzberger stellt sich dem Ligaportal-Wordrap)

So halte ich mich aktuell fit: mit dem aktuellen Trainingsplan und Workouts.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: eigentlich mit allen durch die WhatsApp-Gruppe.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Leider ja, bitter für uns und alle die heuer um den Titel mitgespielt hätten. Hoffentlich kann im Herbst wieder gespielt werden.

Homeoffice: find ich gut, trifft aber für mich nicht zu.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Obstsalat

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Spaß, Gemeinschaft, soziale Kontakte und die "Nachbesprechungen".

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes

Verschiebung der EM: Leider notwendig

Geisterspiele: Nicht unbedingt mein Geschmack

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen und Mindestabstand.

Lieblings-App: WhatsApp

Challenges auf Instagram: Coole und lustige Sache.

Vorbild: Zinedine Zidane

Lieblingsfilm: Gladiator

Mein bester Gegenspieler war: Domen Kosnik

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: am letzten Herbstspieltag beim 5:2-Sieg in St. Johann/Haide.

Ligaportal: Super App - hält uns was den Fußball anbelangt, permanent am laufenden.

Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo

