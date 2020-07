Sommer-Wordrap: Diesmal: Alexander Kaiser (Kaindorf/H./Gebietsliga Ost)

Details Mittwoch, 22. Juli 2020 12:18

Rechtzeitig zur Sommerzeit bringt Ligaportal.at den überarbeiteten Spieler-Wordrap. Zumindest ein Akteur pro Mannschaft soll dabei die Möglichkeit erhalten, seinen Gedanken freien laufen Lauf zu lassen. Immer dabei ein kräftiger Augenzwinkerer. Der sein muss, überhaupt nach der überstandenen Coronazeit, die nicht wirklich lustig war. Nach und nach kommt nach dem genehmigten Mannschafts-Training auch zu den ersten Aufbauspiele. Mit Ende August geht es dann nach langen Warten endlich wieder um Meisterschaftspunkte. An dieser Stelle: Schickt uns eure Ab/Zugänge im Verein: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Dankeschön!

Diesmal erweist sich Defender Alexander Kaiser vom USV Holzbau-Shop Kaindorf/H. (Gebietsliga Ost) als sehr schlagfertig:

Ich in 3 Worten: Teamplayer, zielstrebig und zuverlässig

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Meister Leistungsklasse Jugend

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: CL-Finale 1999

Erfolg bedeutet für mich: Meine gesteckten Ziele zu erreichen

Mein Lieblingsessen: Pizza

Salzburg oder Rapid: Weder noch

Sturm, Hartberg oder GAK: Hartberg

Konsole oder Brettspiele: Beides

Als Fan drücke ich die Daumen für: Manchester United

Der Held in meiner Kindheit: Papa

Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Lukas Ried

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Ryan Giggs

Worauf bist du besonders stolz: Ein Teil dieser geilen Truppe zu sein

Ligaportal.at: Beste Adresse für Unterhaus Fußball

In der Kabine sitze ich neben: Domi Fuchs und Kri Alijaj

Mein Musikwunsch für die Kabine: EDM

Der Womanizer in der Mannschaft: Unsere junge Garde ;-)

Der Stylingexperte in der Mannschaft: The one and only Kri Alijaj

Was ich noch loswerden möchte: Ich wünsche allen Mannschaften eine gute und verletzungsfreie Saison!

by: Ligaportal/Roo

