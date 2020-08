USV Holzbau-Shop Kaindorf entführt drei wichtige Punkte aus St. Jakob

Details Samstag, 29. August 2020 11:53

Vor heimischer Kulisse traf der UFC St. Jakob im Walde in der 1. Runde der Gebietsliga Ost auf USV Holzbau-Shop Kaindorf. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2019 beider Teams endete mit einem 2:1 zugunsten von St. Jakob im Walde. Doch neue Saison, neues Spiel. Die Kaindorfer revanchierte sich vor ca. 150 Zuschauer in der Joglland Arena mit einem 0:1 Auswärtssieg und entführte somit drei wichtige Auftaktpunkte.



Elfmeter entschied das Spiel

Es herrschte beste Stimmung auf und abseits des Feldes - der Fußball war zurück. Eine erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten, aber mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Kaindorf. In Minute 36 zeigte Schiedsrichter Markus Schweiger auf den Elfmeterpunkt - es sollte die spielentscheidende Szene werden. Andreas Schweighofer bewahrte einen kühlen Kopf und verwandelte präzise zum 0:1 und zugleich Halbzeitstand. Für die zweiten 45 Minuten noch alles offen, durften sich die Zuschauer auf eine spannende zweite Hälfte freuen.



Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

St. Jakob versuchte den so wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen. Aber je länger die Partie dauerte, desto schwerer wurde es. Die Gäste setzten immer wieder zu gefährlichen Kontern an und hatten die Entscheidung am Fuß. Aber auch die Hausherren ließen eine hundertprozentige Gelegenheit liegen, Kaindorfs Schlussmann konnte das 1:1 mit einem unglaublichem Reflex verhindern. Kaindorfs Trainer Werner Schweighofer nahm in der Folge zwei Wechsel vor (75. und 86.), stabilisierte die Defensive und brachte den 0:1 Vorsprung ins Ziel. Ein unterhaltsames und faires Spiel, welches in Halbzeit eins durch einen Elfmeter entschieden wurde.





ST. JAKOB IM WALDE 0:1 USV KAINDORF (0:1)

Torfolge: 0:1 (Schweighofer 38.)

Stimme zum Spiel:

Uwe Singer, Obmann USV Kaindorf:

"Jeder war froh, dass es endlich wieder losging. Es war ein Auftaktspiel mit einem würdigen Sieger. Bis zum Schluss war es spannend, aber die bessere Mannschaft hat gewonnen."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten